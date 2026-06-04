Cum s-a filmat Vlad Verdeș, înainte să-și ucidă tatăl. Detaliul observat de internauți

Au apărut noi imagini cu Vlad Verdeș, tânărul de 22 de ani acuzat că și-a ucis tatăl într-un mod brutal, în Piatra Neamț. Înregistrarea, publicată pe rețelele sociale cu puțin timp înainte de tragedie, îl surprinde pe acesta într-o ipostază complet diferită de cea asociată acum cu numele său. Relaxat și aparent lipsit de griji, tânărul se filmează în timp ce se plimbă printr-o zonă aglomerată, fără ca nimic să lase de înțeles ce avea să urmeze.

Videoclipul, postat pe contul său de TikTok, a revenit în atenția publicului după ce ancheta privind moartea polițistului Ciprian Verdeș a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte din România. În imagini, Vlad Verdeș apare îmbrăcat într-un hanorac și o șapcă neagră, privind direct către cameră în timpul unei plimbări obișnuite.

La momentul filmării, nimeni nu bănuia că, la puțin timp va comite o crimă odioasă chiar în familia sa și îl va ucide pe tatăl său Ciprian Verdeș. Tânărul părea extrem de liniștit și avea un comportament normal.

Vlad Verdeș și-a înjunghiat mortal tatăl

Agentul-șef principal de poliție și angajat al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Neamț a activat în cadrul instituției din 2016, după ce anterior lucrase în structurile Poliției Române timp de mai mulți ani.

Tragedia s-a petrecut în seara zilei de 1 iunie, în centrul municipiului Piatra-Neamț. Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul a fost atacat cu un cuțit în apropierea locuinței sale, incidentul având loc într-o zonă publică și fiind observat de mai multe persoane. Victima nu a mai putut fi salvată.

Anchetatorii îl acuză pe Vlad Verdeș de omor comis asupra unui membru al familiei, acesta fiind reținut după producerea faptei. Între timp, videoclipul publicat înainte de atac continuă să fie distribuit și analizat pe rețelele sociale, unde numeroși utilizatori încearcă să înțeleagă ce s-ar fi putut întâmpla în zilele premergătoare tragediei care a îndoliat o familie și a șocat o întreagă țară.

CITEȘTE ȘI: Ce arată analizele toxicologice în cazul lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a înjunghiat mortal tatăl polițist. Martorii spuneau că e posedat!

Filmul tragediei din Piatra Neamț. Gestul soției polițistului i-a întristat pe toți. „Criminalul se uita spre mama lui, cum plânge la capul tatălui”