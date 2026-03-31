Serghei Mizil a rupt tăcerea despre Asia Express. Ce a spus după zvonurile că a mers doar pentru bani

Serghei Mizil a reacționat exploziv la Dan Capatos Show! În online au apărut zvonuri că participarea lui la Asia Express ar fi fost doar pentru bani. Serghei a pus punct speculațiilor, explicând că banii nu au fost niciodată criteriul lui și că relațiile nu se măsoară în conturi bancare. CANCAN.ro are toate detaliile!

Deranjat de zvonurile online și comentariile răutăcioase, Serghei Mizil a explicat că pentru el banii nu au fost niciodată un criteriu în relații sau prietenii. Conexiunile nu se cumpără, iar el a vrut să clarifice acest lucru pentru fanii săi.

„Și așa au împrăștiat la toată lumea că n-am niciun ban, că de-aia am venit în Asia Express, că n-am bani. Nu mă, cum că n-am bani, n-am miliarde, că nu vreau miliarde, am bani, normal. Nu dau răspuns, dar mă gândesc că așa ce pot să ai în cap ca om. Eu nu stau cu Migdală că el are bani, n-are bani, că ne vedem, mâncăm, bem. Ce mă interesează pe mine cine are bani sau cine n-are bani?”

Serghei a tras un semnal de alarmă despre cum societatea de astăzi a ajuns să judece oamenii doar după bani și statut social. Pentru el, prietenia și onoarea au fost întotdeauna mai importante decât orice sumă de bani sau imagine publică.

„Pe ce, eu mănânc cu banii la masă? Vezi că acum ăsta e criteriul în zilele astea, bă, ai bani, n-ai, ești o sărăcie. Nu mai există caracter, nu mai există onoare, nu mai există nimic, nu mai există să stai cu cineva de vorbă doar de dragul discuției.”

Serghei Mizil, aventuri din tinerețe

Serghei Mizil ne-a povestit o întâmplare din tinerețe, când a fost implicat într-o situație cu un grup de țigani.

„ Mâncam la țigani, dormeam acolo, făceam de toate. M-am băgat în pat cu două țigănci mici lângă mine. Domnule, am zis n-aveți muzică și a venit o țigancă cu mustăți să ne cânte. (…) Nu mă interesează cine are bani sau cine n-are bani, pentru că eu știu cum trăiesc și ce fac. Restul pot să vorbească cât vor, că oricum fiecare înțelege ce vrea.”

