Românii strâng cureaua! Serghei Mizil: „Se calculează fiecare leu”

De: Simona Vlad 16/04/2026 | 22:33
Ce se întâmplă cu prețurile la carburant
Serghei Mizil dă verdictul despre scumpirile care au lovit România! Mizil nu s-a ferit și a descris situația economică exact așa cum o simte orice român. Ne-a explicat că scumpirile nu mai sunt doar niște cifre pe hârtie, ci realități care afectează fiecare român. Traficul, consumul și nervii oamenilor sunt toate legate de aceeași problemă: banii care se duc mult prea repede. CANCAN.ro are toate detaliile!

Mizil a punctat că românii încep să renunțe la vacanțe și ieșiri, pentru că banii se duc pe cheltuieli de bază. Zonele turistice care altădată erau pline acum par abandonate, iar diferența se simte imediat. Totul se reduce la o alegere simplă: benzină sau distracție. Vezi emisiunea integrală aici!

„N-au cum să oprească chestia asta, domnule, că n-ai cum. Acum am făcut un kilometru în 27 de minute, îți dai seama ce înseamnă asta? Stai în trafic, consumi benzină, pierzi timp și nervi și, la final, nu rezolvi nimic. Nu mai merg oamenii nicăieri, că bagă banii în benzină, asta e problema. Am avut și eu agroturism, la Bran, și îți spun sincer, zero, nu mai vine nimeni. Toate locurile care erau pline înainte, Valea Prahovei, marea, acum sunt goale.”

Pe lângă scumpiri, Serghei Mizil a vorbit și despre starea generală de incertitudine care planează peste toată lumea. El a spus că oamenii sunt deja afectați psihic de ceea ce se întâmplă și că tensiunea crește pe zi ce trece. Tot mai mulți încep să simtă că urmează o perioadă complicată, iar reacțiile devin din ce în ce mai vizibile.

„Lumea nu înțelege încă exact ce vine peste noi, dar o să fie groasă, îți spun eu. Se simte deja în buzunar, se simte peste tot, în trafic, în magazine, în vacanțe, în tot ce faci zilnic. Nu mai e ca înainte, lumea stă, calculează fiecare leu, nu mai pleacă nicăieri. Dacă înainte nu găseai un loc liber de Paște sau vara, acum e gol peste tot, pentru că oamenii nu-și mai permit.”

