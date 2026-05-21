Pizza la 1.000 lei bucata, într-un restaurant din București. Ce scrie în meniu, de fapt

O pizzerie din București a stârnit amuzament pe rețelele sociale după ce în meniul său apare o „Pizza Hawaiană” la prețul de 1.000 de lei, însă produsul nu se comercializează, iar acest lucru este precizat chiar în dreptul preparatului.

Prețul uriaș nu reprezintă o ofertă reală, ci o glumă intenționată a localului, care ironizează combinația controversată dintre ananas și pizza, un subiect ce generează de ani buni dezbateri aprinse între consumatori.

Pizza la 1.000 lei bucata, într-un restaurant din București

În lista obișnuită de preparate, toate sortimentele au prețuri între 40 și 55 de lei, interval considerat normal pentru o pizzerie din Capitală.

La finalul paginii apare însă surpriza:

„Pizza Hawaiană – 630g – 1000 LEI”.

Sub ingredientele standard – aluat, sos, mozzarella, prosciutto cotto și ananas – este trecut un mesaj clar, menit să elimine orice confuzie:

„Este o glumă de meniu, produsul nu se comercializează.”

Ce scrie în meniu, de fapt

Practic, pizzeria a introdus această opțiune doar pentru divertisment, sugerând că rețeta cu ananas este „interzisă pizzarului”.

Inițiativa a fost rapid remarcată de clienți și distribuită în mediul online, unde a fost interpretată ca o formă de umor gastronomic. Pizza hawaiană este de mult timp un subiect de dispute, împărțind publicul între cei care consideră ananasul o abatere de la tradiția italiană și cei care îl văd ca pe un ingredient exotic, potrivit pentru o notă dulce-acrișoară. Pizzeria bucureșteană a ales să transforme această controversă într-un moment de marketing ingenios, fără a oferi efectiv produsul.

