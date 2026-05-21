Pizza la 1.000 lei bucata, într-un restaurant din București. Ce scrie în meniu, de fapt

De: David Ioan 21/05/2026 | 17:00
O pizzerie din București a stârnit amuzament pe rețelele sociale după ce în meniul său apare o „Pizza Hawaiană” la prețul de 1.000 de lei, însă produsul nu se comercializează, iar acest lucru este precizat chiar în dreptul preparatului.

Prețul uriaș nu reprezintă o ofertă reală, ci o glumă intenționată a localului, care ironizează combinația controversată dintre ananas și pizza, un subiect ce generează de ani buni dezbateri aprinse între consumatori.

În lista obișnuită de preparate, toate sortimentele au prețuri între 40 și 55 de lei, interval considerat normal pentru o pizzerie din Capitală.

La finalul paginii apare însă surpriza:

„Pizza Hawaiană – 630g – 1000 LEI”.

Sub ingredientele standard – aluat, sos, mozzarella, prosciutto cotto și ananas – este trecut un mesaj clar, menit să elimine orice confuzie:

„Este o glumă de meniu, produsul nu se comercializează.”

Practic, pizzeria a introdus această opțiune doar pentru divertisment, sugerând că rețeta cu ananas este „interzisă pizzarului”.

Inițiativa a fost rapid remarcată de clienți și distribuită în mediul online, unde a fost interpretată ca o formă de umor gastronomic. Pizza hawaiană este de mult timp un subiect de dispute, împărțind publicul între cei care consideră ananasul o abatere de la tradiția italiană și cei care îl văd ca pe un ingredient exotic, potrivit pentru o notă dulce-acrișoară. Pizzeria bucureșteană a ales să transforme această controversă într-un moment de marketing ingenios, fără a oferi efectiv produsul.

