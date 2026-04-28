Marian Grozavu a cerut-o de soție pe Bianca Dan, la scurt timp după ce îl părăsise. Ce a ales bruneta

Bianca Dan și Marian Grozavu au anunțat că nu mai formează un cuplu. Cei doi nu s-au mai afișat împreună de ceva timp, însă pare că lucrurile s-au schimbat. Deși Bianca a declarat că nu și-ar dori acum o împăcare, au trecut direct la pasul cel mare. Marian a cerut-o de soție!
Bianca Dan și Marian Grozavu au devenit cunoscuți publicului în urma participării la Insula Iubirii, acolo unde s-au dus pentru a-și testa relația. Chiar dacă la ultimul bonfire au ales să plece separat, imediat au discutat și s-au împăcat. Relația lor părea mai puternică ca oricând, însă realitatea a fost alta. Bianca a luat decizia să se separe, dar iubirea învinge întotdeauna. Marian a pus piciorul în prag și a cerut-o de soție pe brunetă. Imaginile de pe rețelele de socializare spun tot.
Surpriză neașteptată pentru fanii emisiunii Insula Iubirii. Deși toată lumea îi știa despărțiți, Marian Grozavu și Bianca Dan sunt în culmea fericirii. Bărbatul i-a oferit un inel partenerei sale, alături de un buchet imens de trandafiri. El a postat pe pagina sa de Instagram în secțiunea story o imagine fabuloasă cu inelul de logodnă, iar descrierea este emoționantă.
Când dragostea învinge totul, a scris afaceristul pe pagina sa.
De asemenea, și Bianca a publicat o imagine cât o mie de cuvinte. Ea s-a mândrit cu buchetul de trandafiri pe care l-a primit. Coincidența este că ambele fotografii sunt realizate în interiorul unei mașini.
De curând, Bianca și-a sărbătorit ziua de naștere. În acea perioadă ea și Marian erau despărțiți, dar cu toate acestea, nu a putut rata ocazia de a-i oferi un cadou inedit. Este vorba despre un buchet de flori și un parfum. Totuși, nu i-a înmânat personal cadoul, ci a apelat la un prieten.
Noi de ziua ei… și-a făcut-o singură. Eram în momentul în care nu prea vorbeam, dar tot am vorbit cu un prieten. I-am luat un buchet foarte mare de flori, un cadou, și i le-am trimis. (…) Așa am simțit. I-am luat un parfum care îi plăcea ei foarte mult, un parfum pe care i l-am dăruit și la începutul relației, a declarat Marian în cadrul unui interviu.
