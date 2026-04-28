Marian Grozavu a cerut-o de soție pe Bianca Dan, la scurt timp după ce îl părăsise. Ce a ales bruneta

Bianca Dan și Marian Grozavu au anunțat că nu mai formează un cuplu. Cei doi nu s-au mai afișat împreună de ceva timp, însă pare că lucrurile s-au schimbat. Deși Bianca a declarat că nu și-ar dori acum o împăcare, au trecut direct la pasul cel mare. Marian a cerut-o de soție!

Bianca Dan și Marian Grozavu au devenit cunoscuți publicului în urma participării la Insula Iubirii, acolo unde s-au dus pentru a-și testa relația. Chiar dacă la ultimul bonfire au ales să plece separat, imediat au discutat și s-au împăcat. Relația lor părea mai puternică ca oricând, însă realitatea a fost alta. Bianca a luat decizia să se separe, dar iubirea învinge întotdeauna. Marian a pus piciorul în prag și a cerut-o de soție pe brunetă. Imaginile de pe rețelele de socializare spun tot.

Marian Grozavu a cerut-o de soție pe Bianca

Surpriză neașteptată pentru fanii emisiunii Insula Iubirii. Deși toată lumea îi știa despărțiți, Marian Grozavu și Bianca Dan sunt în culmea fericirii. Bărbatul i-a oferit un inel partenerei sale, alături de un buchet imens de trandafiri. El a postat pe pagina sa de Instagram în secțiunea story o imagine fabuloasă cu inelul de logodnă, iar descrierea este emoționantă.

Când dragostea învinge totul, a scris afaceristul pe pagina sa.

De asemenea, și Bianca a publicat o imagine cât o mie de cuvinte. Ea s-a mândrit cu buchetul de trandafiri pe care l-a primit. Coincidența este că ambele fotografii sunt realizate în interiorul unei mașini.

Ce cadou i-a cumpărat Marian Biancăi, chiar dacă erau despărțiți

De curând, Bianca și-a sărbătorit ziua de naștere. În acea perioadă ea și Marian erau despărțiți, dar cu toate acestea, nu a putut rata ocazia de a-i oferi un cadou inedit. Este vorba despre un buchet de flori și un parfum. Totuși, nu i-a înmânat personal cadoul, ci a apelat la un prieten.

Noi de ziua ei… și-a făcut-o singură. Eram în momentul în care nu prea vorbeam, dar tot am vorbit cu un prieten. I-am luat un buchet foarte mare de flori, un cadou, și i le-am trimis. (…) Așa am simțit. I-am luat un parfum care îi plăcea ei foarte mult, un parfum pe care i l-am dăruit și la începutul relației, a declarat Marian în cadrul unui interviu.

