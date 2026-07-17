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Un șarpe de 1,5 metri a apărut pe plajă, lângă turiști. Jandarmii au intervenit de urgență

De: Emanuela Cristescu 17/07/2026 | 13:59
Un șarpe de 1,5 metri a apărut pe plajă, lângă turiști. Jandarmii au intervenit de urgență
Un șarpe de 1,5 metri a apărut pe plajă, lângă turiști. Jandarmii au intervenit de urgență
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Mai mulți turiști au trăit momente de panică pe litoralul românesc, după ce un șarpe de aproximativ 1,5 metri și-a făcut apariția chiar printre șezlongurile de pe o plajă din stațiunea Neptun.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 08:00, înainte ca plaja să fie asaltată de turiști. Câțiva oameni au văzut șarpele deplasându-se nestingherit printre șezlonguri și au intrat imediat în alertă. Unii s-au îndepărtat rapid, în timp ce alții au ales să filmeze întreaga scenă, imaginile ajungând în scurt timp pe internet și devenind virale.

În doar câteva minute, la numărul unic de urgență 112 au fost făcute mai multe apeluri prin care era semnalată prezența reptilei. Oamenii s-au temut că animalul ar putea ajunge foarte aproape de cei aflați pe plajă și au cerut intervenția autorităților.

Un șarpe de 1,5 metri a apărut pe plajă, lângă turiști

La fața locului au ajuns jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, care au acționat pentru capturarea reptilei. Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, iar șarpele a fost prins fără incidente. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. După ce a fost capturată, reptila a fost transportată și eliberată într-o zonă aflată departe de plajă, în habitatul său natural, astfel încât să nu mai reprezinte un pericol pentru turiști.

Un șarpe de 1,5 metri a apărut pe plajă, lângă turiști. Jandarmii au intervenit de urgență
Un șarpe de 1,5 metri a apărut pe plajă, lângă turiști. Jandarmii au intervenit de urgență

Întâmplarea a stârnit numeroase reacții în mediul online. Mulți internauți au mărturisit că s-ar fi speriat la fel de tare dacă s-ar fi aflat pe plajă în acel moment, în timp ce alții au glumit spunând că o astfel de întâlnire este ultimul lucru la care te-ai aștepta într-o vacanță la mare.

Ce trebuie să faci dacă vezi un șarpe

Autoritățile atrag atenția că, indiferent dacă un șarpe este observat pe plajă, într-o gospodărie sau într-o zonă turistică, nimeni nu ar trebui să încerce să îl captureze pe cont propriu. Un astfel de gest poate fi periculos atât pentru oameni, cât și pentru animal.

Recomandarea autorităților este ca persoanele care observă o reptilă să păstreze distanța și să sune imediat la 112. Echipajele specializate sunt cele care trebuie să intervină pentru capturarea și relocarea acesteia în condiții de siguranță.

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