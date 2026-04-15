Noi probleme pentru Kanye West. Un concert al artistului, programat la Marsilia, a fost amânat de autorități

Un concert al lui Kanye West, programat la Marsilia, a fost amânat în urma reacțiilor puternice ale autorităților franceze, pe fondul controverselor legate de declarațiile sale antisemite și de referințele la nazism.

Evenimentul urma să aibă loc pe stadionul Stade Vélodrome, însă presiunea publică și politică a dus la suspendarea lui, scrie The Independent.

Kanye West și-a anulat concertul din Marsilia

Rapperul, cunoscut și sub numele de scenă „Ye”, și-a amânat concertul programat în Marsilia, după ce autoritățile franceze au anunțat că vor încerca să interzică evenimentul.

Decizia lui Ye a venit la o săptămână după ce i-a fost interzisă intrarea în Regatul Unit, unde urma să fie cap de afiș la festivalul Wireless din iulie, în urma reacțiilor negative provocate de istoricul său de declarații antisemite.

„După multă gândire și analiză, este decizia mea exclusivă să amân concertul din Marsilia, Franța, până la noi ordine. Știu că este nevoie de timp pentru a înțelege sinceritatea angajamentului meu de a îndrepta lucrurile”, a scris Ye, miercuri, pe rețeaua de socializare X.

Primarul orașului, Benoît Payan, a declarat că nu dorește ca orașul să devină o platformă pentru ideologii extremiste, subliniind caracterul multicultural al Marsiliei și incompatibilitatea acestuia cu astfel de mesaje. Poziția sa a fost susținută și de autoritățile naționale, care au indicat că sunt pregătite să intervină pentru a preveni desfășurarea concertului.

Kanye West, probleme și în Marea Britanie

Festivalul de muzică „Wireless”, programat să aibă loc în această vară la Londra, a fost anulat complet, după ce rapperului american Kanye West i-a fost interzis accesul în Regatul Unit.

Autoritățile britanice au motivat decizia prin faptul că prezența artistului „nu ar fi în interesul public”, în contextul controverselor generate de declarațiile și acțiunile sale recente.

Decizia vine după ce West a lansat mai multe mesaje și piese considerate antisemite, inclusiv utilizarea unor simboluri naziste și a unor materiale promoționale extrem de controversate.

Faptul că artistul american a fost cap de afiș la festival a fost criticat puternic de mai mulți politicieni, lideri ai comunităților evreiești și membri ai publicului larg. Printre cei care au condamnat apariția sa la festival s-a numărat și prim-ministrul britanic Sir Keir Starmer.

CITEȘTE ȘI:

