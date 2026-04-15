Noi probleme pentru Kanye West. Un concert al artistului, programat la Marsilia, a fost amânat de autorități

De: Daniel Matei 15/04/2026 | 18:22
Un concert al lui Kanye West, programat la Marsilia, a fost amânat în urma reacțiilor puternice ale autorităților franceze, pe fondul controverselor legate de declarațiile sale antisemite și de referințele la nazism.

Evenimentul urma să aibă loc pe stadionul Stade Vélodrome, însă presiunea publică și politică a dus la suspendarea lui, scrie The Independent.

Kanye West și-a anulat concertul din Marsilia

Rapperul, cunoscut și sub numele de scenă „Ye”, și-a amânat concertul programat în Marsilia, după ce autoritățile franceze au anunțat că vor încerca să interzică evenimentul.

Decizia lui Ye a venit la o săptămână după ce i-a fost interzisă intrarea în Regatul Unit, unde urma să fie cap de afiș la festivalul Wireless din iulie, în urma reacțiilor negative provocate de istoricul său de declarații antisemite.

„După multă gândire și analiză, este decizia mea exclusivă să amân concertul din Marsilia, Franța, până la noi ordine. Știu că este nevoie de timp pentru a înțelege sinceritatea angajamentului meu de a îndrepta lucrurile”, a scris Ye, miercuri, pe rețeaua de socializare X.

Primarul orașului, Benoît Payan, a declarat că nu dorește ca orașul să devină o platformă pentru ideologii extremiste, subliniind caracterul multicultural al Marsiliei și incompatibilitatea acestuia cu astfel de mesaje. Poziția sa a fost susținută și de autoritățile naționale, care au indicat că sunt pregătite să intervină pentru a preveni desfășurarea concertului.

Kanye West, probleme și în Marea Britanie

Festivalul de muzică „Wireless”, programat să aibă loc în această vară la Londra, a fost anulat complet, după ce rapperului american Kanye West i-a fost interzis accesul în Regatul Unit.

Autoritățile britanice au motivat decizia prin faptul că prezența artistului „nu ar fi în interesul public”, în contextul controverselor generate de declarațiile și acțiunile sale recente.

Decizia vine după ce West a lansat mai multe mesaje și piese considerate antisemite, inclusiv utilizarea unor simboluri naziste și a unor materiale promoționale extrem de controversate.

Faptul că artistul american a fost cap de afiș la festival a fost criticat puternic de mai mulți politicieni, lideri ai comunităților evreiești și membri ai publicului larg. Printre cei care au condamnat apariția sa la festival s-a numărat și prim-ministrul britanic Sir Keir Starmer.

CITEȘTE ȘI:

Kanye West recunoaște că a trecut printr-un episod psihotic timp de câteva luni. Artistul le-a cerut scuze celor afectați de comportamentul lui

Melodia care i-a adus lui Kanye West INTERDICȚIE de a intra în Australia. Viza lui este anulată

Iți recomandăm
Hunter Biden a părăsit Statele Unite. Unde se află fiul fostului președinte american Joe Biden
Showbiz internațional
Hunter Biden a părăsit Statele Unite. Unde se află fiul fostului președinte american Joe Biden
Britney Spears nu e la prima luptă cu substanțele interzise! Ce derapaje periculoase a mai avut artista
Showbiz internațional
Britney Spears nu e la prima luptă cu substanțele interzise! Ce derapaje periculoase a mai avut artista
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
Mediafax
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la...
Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează aceste obiecte în fața porții
Gandul.ro
Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează...
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea...
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare țeapă pe care am luat-o”
Adevarul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a...
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii....
Atac cibernetic masiv al Rusiei asupra mai multor state europene, printre care și România
Mediafax
Atac cibernetic masiv al Rusiei asupra mai multor state europene, printre care și...
Parteneri
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată de Irina Columbeanu
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată...
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
Click.ro
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Promotor.ro
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Misiunea Artemis II a descoperit o surpriză colorată pe Lună
go4it.ro
Misiunea Artemis II a descoperit o surpriză colorată pe Lună
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează aceste obiecte în fața porții
Gandul.ro
Amendă de 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la casă și depozitează aceste obiecte...
ULTIMA ORĂ
Boala pe care mulţi români nu ştiu că o pot avea. O descoperă abia la analize
Boala pe care mulţi români nu ştiu că o pot avea. O descoperă abia la analize
Un bloc din București scos la vânzare. Cât te costă dacă vrei întreg imobilul
Un bloc din București scos la vânzare. Cât te costă dacă vrei întreg imobilul
Dragostea plutește în aer! Naba Salem și Cătălin Brînză, imagini care topesc inimile
Dragostea plutește în aer! Naba Salem și Cătălin Brînză, imagini care topesc inimile
7 ani de mister în cazul Caracal. Ce s-a descoperit despre Luiza Melencu
7 ani de mister în cazul Caracal. Ce s-a descoperit despre Luiza Melencu
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază ...
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Motivul pentru care Andreea Corb nu a petrecut Paştele în familie: “A fost foarte important pentru ...
Motivul pentru care Andreea Corb nu a petrecut Paştele în familie: “A fost foarte important pentru mine să-mi ofer ce aveam eu nevoie”
Vezi toate știrile