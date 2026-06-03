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Mesajul sfâșietor transmis de soția lui Ciprian Verdeș, polițistul ucis de propriul fiu: ”Izvor de lacrimi!”

De: Andreea Stăncescu 03/06/2026 | 17:58
Mesajul sfâșietor transmis de soția lui Ciprian Verdeș, polițistul ucis de propriul fiu: ”Izvor de lacrimi!”
Soția polițistului trăiește o dramă / Sursa foto: Social media
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Soția polițistului de 50 de ani, care a fost ucis, trăiește o adevărată dramă. Ancheta este în plină desfășurare, iar principalul suspect în acest caz este chiar fiul său. Autoritățile încearcă să stabilească exact cum s-au desfășurat evenimentele care au dus la această tragedie ce a șocat întreaga comunitate.

Ciprian Verdeș, în vârstă de 50 de ani din Piatra-Neamț a fost ucis în urma unui conflict violent, principalul suspect fiind chiar fiul său, un tânăr de 22 de ani. Scandalul început în locuința familiei a continuat pe stradă, unde victima a fost atacată mortal. Ancheta este în desfășurare.

Între timp, familia se pregătește pentru înmormântarea bărbatului, descris de cei care l-au cunoscut drept un soț devotat, un tată implicat și un coleg apreciat. Soția polițistului a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, anunțând detaliile ceremoniei funerare și exprimând durerea profundă provocată de pierderea celui drag.

Mesajul său a stârnit un val de reacții, sute de persoane transmițând condoleanțe și cuvinte de încurajare familiei îndoliate.

„Drum lin către îngeri, soțul meu drag!! Ai lăsat multă durere în sufletele noastre, izvor de lacrimi și dor nespus. Cei care doresc să ne fie alături în aceste clipe grele pot participa la ceremonia de înmormântare care va avea loc joi, 04.06.2026, ora 10, la biserica Sf. Gheorghe din Piatra Neamț, iar la ora 12, la Cimitirul Borzoghean”, a scris femeia pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Social media

Activitate profesională suspectată în ziua înmormântării polițistului

Impactul tragediei s-a resimțit și în rândul colegilor victimei. În semn de respect pentru Ciprian Verdeș, care își desfășura activitatea în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț, instituția și-a suspendat activitatea în ziua înmormântării.

Decizia a fost anunțată de Instituția Prefectului Neamț, care a precizat că atât activitatea cu publicul, cât și examinările programate pentru obținerea permisului de conducere vor fi întrerupte temporar. Candidații afectați de această măsură vor fi reprogramați în perioada 8-12 iunie 2026.

„În data de 04.06.2026, activitatea cu publicul, precum și examinările susținute de personalul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPRPCIV) Neamț se suspendă ca urmare a tragicului eveniment în urma căruia și-a pierdut viața agentul-șef principal de poliție VERDEȘ CIPRIAN MIHAI, examinator în cadrul serviciului menționat. Examinările din data de 04.06.2026 vor fi reprogramate în săptămâna 08.06–12.06.2026”, a transmis Instituția Prefectului.

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Gestul bizar făcut de fiul polițistului Ciprian Verdeș, după ce și-a ucis tatăl. Martorii și-au făcut cruce!

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