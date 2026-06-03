Fiul lui Ciprian Verdeș ar fi premeditat totul! Cum a pus la cale planul diabolic de a-și ucide tatăl

Noi informații apărute în ancheta privind uciderea unui polițist din județul Neamț conturează un tablou extrem de grav al tragediei care a șocat opinia publică. Potrivit datelor strânse de anchetatori, tânărul de 22 de ani acuzat că și-a omorât tatăl ar fi pregătit atacul din timp și ar fi călătorit special de la București la Piatra-Neamț cu intenția clară de a comite crima.

Cazul a atras atenția la nivel național prin violența extremă a atacului și prin relația dintre victimă și agresor. Polițistul, în vârstă de 50 de ani, își desfășura activitatea în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț și era cunoscut în comunitate. Nimeni nu și-ar fi imaginat că sfârșitul său va veni chiar din partea propriului copil.

Fiul polițistului ar fi venit pregătit din București

Investigațiile efectuate după producerea tragediei indică faptul că între tată și fiu ar fi existat tensiuni și neînțelegeri care au culminat cu un conflict izbucnit în perioada în care tânărul se afla în Capitală. În urma acelui episod, acesta ar fi luat decizia de a se deplasa către locuința familiei din Piatra-Neamț, potrivit Observatornews.ro

Anchetatorii au stabilit că suspectul a urcat într-un tren cu destinația Neamț având asupra sa cuțitul folosit ulterior în atac. Elementul este considerat unul esențial în dosar, întrucât sugerează existența unei intenții formate anterior producerii faptei. De altfel, pe baza probelor adunate până în prezent, procurorii au apreciat că există indicii privind premeditarea omorului.

Ajuns la Piatra-Neamț, tânărul și-ar fi contactat tatăl și l-ar fi determinat să coboare în apropierea blocului în care locuia familia. Primele momente ale confruntării s-au petrecut în scara imobilului, unde victima ar fi fost atacată cu arma albă. Ulterior, conflictul s-a mutat în exterior, pe una dintre arterele importante ale orașului.

Martorii au asistat neputincioși la scene de o violență greu de imaginat. Agresorul a continuat atacul în plină stradă, iar victima nu a mai avut posibilitatea să se apere. Loviturile repetate i-au provocat răni incompatibile cu viața, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea acesteia.

Pe lângă acuzația principală de omor calificat cu premeditare, procurorii au extins cercetările și pentru alte infracțiuni rezultate din împrejurările în care a fost comisă fapta. Atacul s-a desfășurat într-un spațiu public și a generat panică în rândul persoanelor aflate în zonă, producând un puternic impact asupra comunității locale.

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