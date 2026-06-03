Tânăr de 25 de ani, înjunghiat de un adolescent de 16 ani. De la ce ar fi pornit scandalul

Un incident violent a avut loc în localitatea Minierie, județul Prahova, unde un tânăr de 25 de ani a fost atacat cu un cuțit de un adolescent în vârstă de 16 ani. Cei doi, care sunt din același sat și se cunoșteau de mai mult timp, ar fi fost implicați într-un conflict ale cărui cauze nu sunt deocamdată clare.

Victima a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Minorul este cercetat în prezent pentru tentativă de omor.

Un minor a șocat întreaga comunitate din localitatea Minierie

Un nou caz violent a șocat opinia publică, după ce un minor și-ar fi atacat cu un cuțit prietenul în vârstă de 25 de ani. Potrivit vecinilor, cei doi se cunoșteau de mult timp, iar motivul care a dus la acest gest extrem rămâne, deocamdată, neclar.

Se pare că lovitura a fost aplicată în zona toracelui, fără să existe indicii că ar fi avut loc un conflict prealabil. Surse din anchetă susțin că adolescentul era deja cunoscut autorităților pentru un comportament agresiv. În trecut, acesta fusese implicat în dosare de violență, informează Observatorul Prahovean.

Cazul este investigat de polițiști, fiind deschis un dosar penal pentru tentativă de omor. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea exactă a circumstanțelor.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Floreşti au fost sesizaţi, la data de 1 iunie 2026, prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, cu privire la producerea unui incident violent în comuna Filipeştii de Pădure, judeţul Prahova. Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, iar din primele verificări efectuate a reieşit faptul că un bărbat ar fi fost agresat cu un obiect tăietor-înţepător, suferind leziuni în zona toracică”, au declarat marţi, 2 iunie 2026, reprezentanții Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova.

În urma incidentului, un adolescent de 16 ani a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tentativă de omor, după ce ar fi înjunghiat un bărbat în comuna Filipeștii de Pădure, județul Prahova.

Separat, un alt caz grav a atras atenția publicului. Un tânăr de 22 de ani și-ar fi ucis tatăl, care era polițist, într-un act de o violență extremă.

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