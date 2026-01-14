Acasă » Știri » Ultima oră! Atac cu cuțitul în plină stradă, în România. A fost înjunghiat de 12 ori

Ultima oră! Atac cu cuțitul în plină stradă, în România. A fost înjunghiat de 12 ori

De: Andreea Stăncescu 14/01/2026 | 14:34
Ultima oră! Atac cu cuțitul în plină stradă, în România. A fost înjunghiat de 12 ori
Un bărbat a fost înjunghiat în plină zi

Un angajat al unei școli din județul Dolj a fost atacat cu un cuțit în timp ce mergea la serviciu. Bărbat lucra ca și fochist la Colegiul Național Pedagogic din Craiova și a fost înjunghiat de 12 ori, în această dimineață. 

Un angajat al Colegiului Național Pedagogic din Craiova a fost grav rănit după ce a fost atacat cu un cuțit, în dimineața zilei de 8 ianuarie, în timp ce se îndrepta spre locul de muncă. Incidentul s-a produs în jurul orei 05:30, pe o stradă din municipiu, unde victima a fost surprinsă din spate de un individ necunoscut, îmbrăcat în haine închise la culoare și cu fața acoperită.

Agresorul a lovit de mai multe ori cu un obiect tăietor, după care a fugit imediat de la locul faptei. Deși rănită, victima a reușit să sune la numărul de urgență 112. Un echipaj SMURD a intervenit rapid și a transportat persoana atacată la spital pentru îngrijiri medicale.

FOTO: Arhivă Cancan.ro

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor, iar ancheta este în desfășurare. Procurorii au anunțat că investighează fapta și au strâns deja mai multe probe care au dus la identificarea unui cerc de suspecți, însă, până în prezent, nicio persoană nu a fost pusă sub acuzare.

„Din probatoriul administrat a reieşit că în data de 08.01.2026, în jurul orei 05:30, persoana vătămată se deplasa pe strada Doljului din Craiova către locul de muncă şi, în apropierea intersecţiei cu strada Amaradia, ar fi fost atacată din spate de o persoană necunoscută, care ar fi purtat haine de culoare închisă şi ar fi avut capul acoperit cu o cagulă. În timpul atacului, persoana vătămată ar fi fost lovită de douăsprezece ori cu un obiect tǎietor in în mai multe zone ale corpului”, au anunţat procurorii.

CITEȘTE ȘI: Minodora suferă după moartea unui coleg de breaslă. Cântărețul a murit la 46 de ani: „Am plâns pentru el”

Adrian Sînă, în doliu! A murit după ce a suferit 5 intervenții operații pe creier: ”Drum lin!”

