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Ce salariu îi oferă Mihai Trăistariu cameristei sale. Femeia lucrează de 7 ani pentru artist

De: Denisa Crăciun 03/06/2026 | 18:56
Ce salariu îi oferă Mihai Trăistariu cameristei sale. Femeia lucrează de 7 ani pentru artist
Ce salariu primește camerista lui Mihai Trăistariu
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Sezonul estival a început, așadar turiștii ajung în număr tot mai mare pe litoral. Unul dintre cei care și-au pus proprietatea spre închiriat este chiar Mihai Trăistariu. Pentru a asigura luxul sejurului, el a angajat o cameristă care să se ocupe de curățenie. Salariul pe care îl oferă artistul este unul neașteptat.

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țara noastră. El are mai multe garsoniere pe care le-a dat spre închiriere în sezonul estival 2026. Acesta a explicat că sunt ocupate deja în proporție de 90% pentru acest sezon, iar prețul pentru o noapte de cazare pornește de la 250 de lei și ajunge la 350 de lei pe timpul lunilor de vară. De asemenea, el a vorbit și despre cea care are grijă să asigure confortul turiștilor. Mihai a declarat că are aceeași cameristă de șapte ani și că i-a majorat salariul în fiecare an, astfel suma este uluitoare.

Ce salariu primește camerista lui Mihai Trăistariu

Toate garsonierele pe care le deține solistul sunt situate în Mamaia Nord, adică cel mai exclusivist loc pe litoralul românesc. Din acest motiv, serviciile puse la dispoziție de el se ridică la nivelul așteptărilor turiștilor. Aceștia vin în număr mare, mai ales că prețul pentru o noapte în plin sezon estival pornește de la 350 de lei pe noapte, un cost decent pentru stațiunea la care facem referire.

De asemenea, el ține cont și de oamenii cu care lucrează. Camerista care se ocupă de toate proprietățile colaborează cu artistul de mai bine de șapte ani, semn că se înțeleg destul de bine. Cu atât mai mult, că Mihai Trăistariu s-a uitat și la majorările de pe toate planurile din țara noastră, așa că i-a crescut salariul în fiecare an. De exemplu, în 2026, bărbatul a adăugat 500 de lei la salriu.

Am o cameristă de vreo șapte ani, i-am tot majorat salariul în fiecare an, căci toate s-au mai scumpit. I-am zis că îi mai dau 500 de lei în plus în 2026. Și m-am ținut de cuvânt, i-am mărit salariul, a spus Mihai Trăistariu.

Ce spune Mihai Trăistariu despre camerista lui

El a mai vorbit și despre cum este, de fapt, camerista lui. Mihai Trăistariu spune despre ea că este o femeie muncitoare și că i-a făcut chiar și carte de muncă. Astfel, artistul este mulțumit de colaborarea lor.

Este o femeie harnică, vreau să rămână la mine, așa că trebuie majorate salariile, chiar dacă eu nu închiriez cu mai mulți bani comparativ cu alți ani. Doamna are și carte de muncă și tot ce trebuie, e un loc de muncă bun. Și eu și ea suntem mulțumiți de colaborare, a mai spus el.

VEZI ȘI: Mihai Trăistariu, reacție tranșantă după locul 3 al României la Eurovision: „Nu poți face EXPERIMENTE la un concurs de asemenea anvergură”

Cine este, de fapt, bruneta cu care Mihai Trăistariu a fost surprins într-un mall din Constanța: ”Ea se supune chinurilor!”

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