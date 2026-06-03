Mehmet Oz, unul dintre cei mai cunoscuți oficiali din domeniul sănătății din Administrația Trump, a declarat recent că evaluările medicale frecvente ale președintelui Donald Trump reprezintă mai degrabă o dovadă a firii sale „meticuloase” decât un motiv de îngrijorare privind starea sa de sănătate.

În calitatea sa de medic care conduce în prezent serviciile Medicare și Medicaid, Dr. Oz l-a descris pe președinte drept un adevărat „izvor de energie”, respingând speculațiile publice legate de starea fizică și mentală a liderului în vârstă de 79 de ani, potrivit Daily Mail.

Dr. Oz, despre starea lui Donald Trump

Cel mai recent control medical al lui Trump, efectuat săptămâna trecută, a avut loc cu puțin timp înainte ca acesta să împlinească 80 de ani și în contextul în care vânătăile observate pe mâinile sale au continuat să alimenteze întrebări privind starea sa de sănătate. Trump va deveni, înainte de încheierea celui de-al doilea mandat, cel mai în vârstă președinte din istoria Statelor Unite.

„Dacă vă uitați la aceste rezultate, sunt spectaculoase. Colesterolul, tensiunea arterială, toate valorile sunt în parametri excelenți. Capacitatea sa de muncă, iar eu lucrez frecvent cu el, mulți dintre dumneavoastră îl vedeți aproape în fiecare zi, acel nivel de energie și acea claritate mentală nu apar din senin”, a declarat dr. Oz.

Oz a remarcat că președintele are o „abilitate unică” de a rămâne activ la orice oră din zi și din noapte, demonstrând o „forță remarcabilă”.

De ce face Donald Trump atâtea controale medicale

Întrebat de ce sunt necesare atât de multe controale medicale dacă sănătatea președintelui este atât de bună pe cât se susține, Oz a răspuns: „Cred că îi plac rezultatele”.

„Chiar cred că este curios să se asigure că totul evoluează în direcția corectă. Este o persoană foarte meticuloasă în multe privințe, iar acest lucru este adesea subapreciat. Din același motiv îi sună pe oameni la ore neobișnuite atunci când are ceva în minte. Vrea să rezolve problema imediat”, a declarat oficialul.

Declarațiile lui Oz vin după cea de-a patra evaluare medicală a președintelui de la revenirea sa la Casa Albă, un episod care a determinat din nou Administrația să publice un rezumat al rezultatelor medicale. Criticii susțin că informațiile oferite nu au fost suficient de transparente.

Ce afecțiune are Donald Trump

Casa Albă a transmis însă că evaluările medicale au indicat că președintele se află într-o stare generală foarte bună. Potrivit medicului său personal, Donald Trump suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune relativ frecventă la persoanele în vârstă, însă aceasta nu îi afectează capacitatea de a-și desfășura activitatea. De asemenea, vânătăile observate pe mâini au fost puse pe seama numărului mare de strângeri de mână și a tratamentului cu aspirină pe care îl urmează.

Dr. Oz a respins speculațiile privind starea fizică și mentală a președintelui și a lăudat energia acestuia, afirmând că Trump continuă să lucreze la un ritm pe care puține persoane de vârsta sa îl pot susține.

CITEȘTE ȘI:

Donald Trump ar fi urlat la Benjamin Netanyahu, la telefon: „Ești nebun, ai fi fost la închisoare dacă nu eram eu!”

Participarea lui Donald Trump la nunta fiului său este incertă. De ce ezită președintele american să meargă la ceremonie