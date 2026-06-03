Recunoști fetița din imagine?! Acum este una dintre cele mai îndrăgite vedete TV din România

Ziua Copilului a fost marcată de numeroase imagini cu vedete din țara noastră de când erau mici. Fetița din imagine este una dintre ele, iar acum are un succes impresionant. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste și are la rândul ei o fată.

Imaginea cu fetița care poartă pălărie ascunde, de fapt, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite influencerițe din România. Înainte de a deveni cunoscută publicului a fost dansatoare la Ibiza, iar ulterior și-a construit o frumoasă carieră în televiziunea românească, fiind prezentatoare la mai multe show-uri TV. Acum, are 39 de ani, o familie deosebită, îi place să călătorească și să împărtășească totul alături de fanii ei. Din acest motiv, de 1 iunie, Ziua Copilului, a ales să posteze o amintire din propria copilărie. O recunoști? VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cine este fetița din imagine

Slăbuță, purtând mai multe straturi de haine și o pălărie pe cap, pare o imagine banală cu un simplu copil din anii ’80. Cu toate acestea, este, de fapt, una dintre cele mai iubite influencerițe din România. Este vorba despre nimeni alta decât Adelina Pestrițu. Aceasta a postat imaginea impresionantă de Ziua Copilului, o amintire pe care nu o va uita niciodată.

Fotografia o surprinde pe micuța născută la Câmpulung Muscel, chiar într-un an de 1 iunie. Fetița din imagine a crescut și a urmat studiile Colegiului Național „Dinicu Golescu” din Câmpulung Muscel, la secția Filologie, și este absolventă a Facultății de Management. Ulterior, a fost dansatoare la un club din Ibiza, iar apoi și-a început cariera în televiziune. Ea a prezentat alături de Mihai Morar și mulți alții. De asemenea, a devenit și mai cunoscută publicului în urma căsătoriei cu Liviu Vârciu.

După ce căsnicia dintre cei doi nu a funcționat, s-a ocupat de imaginea ei, iar activitatea din online a propulsat-o către o carieră de influencer. În plus, acum trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Virgil Steblea și au împreună o fetiță pe nume Zenaida. Alături de imagine, vedeta a postat un mesaj impresionant și face referire la stilul vestimentar haotic, pe care îl are și în prezent.

O poză cu mine de Ziua Copilului, care explică de ce nici astăzi nu am voie să-mi aleg hainele singură. Mie când mi se spune ”mix & match” aud doar ”mix”. Ce iese mai departe e o provocare pentru orice stilist și o traumă pentru orice pasionat fashion. La mulți ani, copii! Și nu uitați să vă alegeți hainele singuri. Character development-ul începe de undeva, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

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Motivul real pentru care Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea nu fac afaceri împreună: ”Nu aș putea!”