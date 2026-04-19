Cine este actorul celebru cu care Adelina Pestrițu a fost surprinsă în vacanța din Turcia: ”Ne vedem aproape zilnic la masă”

Adelina Pestrițu a plecat într-o vacanță la un hotel de lux din Antalya, Turcia, iar experiența s-a transformat rapid într-una de neuitat. Vedeta a avut parte de o întâlnire de milioane, după ce s-a intersectat chiar în resort cu un actor cunoscut în întreaga lume pentru rolurile sale din filme de acțiune.

Escapada într-un decor exclusivist a devenit, astfel, mai mult decât o simplă vacanță. Cei doi se află în același complex de cinci stele, considerat unul dintre cele mai spectaculoase din Antalya, unde luxul atinge cote impresionante. Tarifele pentru o noapte pot ajunge la câteva mii de euro, însă condițiile oferite justifică pe deplin prețul. Aici se pot găsi piscine spectaculoase, arhitectură integrată în peisajul natural și servicii premium.

Adelina Pestrițu a povestit fanilor din mediul online că întâlnirile cu celebrul actor nu sunt deloc rare. Cei doi se văd frecvent în zonele comune ale resortului, mai ales la restaurante sau în apropierea piscinei. Atmosfera este una relaxată, iar starul de la Hollywood pare să se bucure din plin de timpul petrecut alături de familie, departe de agitația platourilor de filmare.

„Este în același resort în care suntem şi noi. La @regnumthecrown ne vedem aproape zilnic la masă. Mănâncă în aceleași restaurante în care mâncăm și noi și uneori iese și la piscină cu copiii”, a scris Adelina Pestrițu pe rețelele de socializare.

Vedeta l-a văzut pe Jason Statham într-o ipostază diferită față de cea cu care și-a obișnuit publicul: cea de tată atent și implicat. Actorul a publicat și pe rețelele de socializare imagini în care apar și copiii săi, surprinzând momente naturale în apă sau la soare.

