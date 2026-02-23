Motivul real pentru care Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea nu fac afaceri împreună: ”Nu aș putea!”

Relația dintre Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea continuă să atragă atenția publicului, fiind considerată una dintre cele mai stabile povești de cuplu din showbizul românesc. Cei doi sunt împreună de aproape un deceniu.

Pentru ei, stabilitatea nu înseamnă lipsa conflictelor, ci capacitatea de a le gestiona fără a pune sub semnul întrebării relația în sine. Diferențele de opinie sunt privite ca elemente naturale, inevitabile într-un parteneriat autentic, iar rezolvarea lor vine prin maturitate emoțională și dorința de a păstra echilibrul familiei.

De ce Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea nu mai colaborează împreună

Decizia luată de Adelina Pestrițu în privința colaborărilor profesionale cu soțul ei, Virgil Șteblea, a stârnit curiozitate în lumea mondenă, mai ales că cei doi au fost, o perioadă, și parteneri de business, nu doar de viață. Deși formează un cuplu solid și discret când vine vorba de probleme personale, pe plan profesional au ales să meargă pe drumuri separate, iar decizia are mai mult de-a face cu echilibrul relației decât cu vreo ruptură.

Atunci când viața personală și cea profesională se suprapun prea mult, presiunea deciziilor financiare și a responsabilităților zilnice poate deveni un factor de stres chiar și pentru cele mai sudate cupluri. În cazul lor, delimitarea rolurilor a devenit o formă de protejare a armoniei de acasă.

„Având în vedere caracteristicile zodiilor noastre, recomandările ar fi să nu ne implicăm în afaceri împreună, ca să nu avem un nou motiv de ceartă. Glumesc! (zâmbește) Sunt atât de prinsă cu proiectele mele, cu activitățile alături de copil și cu programul de zi cu zi, încât nu prea mai am timp să mă implic și în alte afaceri. Momentan, îmi aduce foarte multe satisfacții activitatea pe care o desfășor în online și căreia mă dedic cu tot sufletul. Așa că prefer să mă concentrez pe ceea ce știu cel mai bine să fac și fac din pasiune. Bucuriile sunt mari atunci când muncești în domeniul pe care îl iubești cel mai mult. În plus, îmi place să mă dedic în totalitate businessului pe care îl dezvolt și, în acest moment, nu aș putea să mă împart în mai multe direcții astfel încât să fiu prezentă în tot ceea ce fac”, a spus Adelina Pestrițu.

Separarea planurilor profesionale are și un rol preventiv în dinamica relației. Gestionarea unor afaceri comune presupune decizii strategice, presiune și riscuri financiare, factori care pot amplifica tensiunile într-un cuplu. Prin urmare, delimitarea responsabilităților profesionale contribuie la menținerea armoniei personale, permițând fiecăruia să evolueze independent în carieră.

