Acasă » Știri » Motivul real pentru care Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea nu fac afaceri împreună: ”Nu aș putea!”

Motivul real pentru care Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea nu fac afaceri împreună: ”Nu aș putea!”

De: Anca Chihaie 23/02/2026 | 17:32
Motivul real pentru care Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea nu fac afaceri împreună: ”Nu aș putea!”
Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea/ Sursa foto: Instagram

Relația dintre Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea continuă să atragă atenția publicului, fiind considerată una dintre cele mai stabile povești de cuplu din showbizul românesc. Cei doi sunt împreună de aproape un deceniu.

Pentru ei, stabilitatea nu înseamnă lipsa conflictelor, ci capacitatea de a le gestiona fără a pune sub semnul întrebării relația în sine. Diferențele de opinie sunt privite ca elemente naturale, inevitabile într-un parteneriat autentic, iar rezolvarea lor vine prin maturitate emoțională și dorința de a păstra echilibrul familiei.

De ce Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea nu mai colaborează împreună

Decizia luată de Adelina Pestrițu în privința colaborărilor profesionale cu soțul ei, Virgil Șteblea, a stârnit curiozitate în lumea mondenă, mai ales că cei doi au fost, o perioadă, și parteneri de business, nu doar de viață. Deși formează un cuplu solid și discret când vine vorba de probleme personale, pe plan profesional au ales să meargă pe drumuri separate, iar decizia are mai mult de-a face cu echilibrul relației decât cu vreo ruptură.

Atunci când viața personală și cea profesională se suprapun prea mult, presiunea deciziilor financiare și a responsabilităților zilnice poate deveni un factor de stres chiar și pentru cele mai sudate cupluri. În cazul lor, delimitarea rolurilor a devenit o formă de protejare a armoniei de acasă.

„Având în vedere caracteristicile zodiilor noastre, recomandările ar fi să nu ne implicăm în afaceri împreună, ca să nu avem un nou motiv de ceartă. Glumesc! (zâmbește) Sunt atât de prinsă cu proiectele mele, cu activitățile alături de copil și cu programul de zi cu zi, încât nu prea mai am timp să mă implic și în alte afaceri.

Momentan, îmi aduce foarte multe satisfacții activitatea pe care o desfășor în online și căreia mă dedic cu tot sufletul. Așa că prefer să mă concentrez pe ceea ce știu cel mai bine să fac și fac din pasiune. Bucuriile sunt mari atunci când muncești în domeniul pe care îl iubești cel mai mult. În plus, îmi place să mă dedic în totalitate businessului pe care îl dezvolt și, în acest moment, nu aș putea să mă împart în mai multe direcții astfel încât să fiu prezentă în tot ceea ce fac”, a spus Adelina Pestrițu.

Separarea planurilor profesionale are și un rol preventiv în dinamica relației. Gestionarea unor afaceri comune presupune decizii strategice, presiune și riscuri financiare, factori care pot amplifica tensiunile într-un cuplu. Prin urmare, delimitarea responsabilităților profesionale contribuie la menținerea armoniei personale, permițând fiecăruia să evolueze independent în carieră.

CITEȘTE ȘI: Vedeta din România care s-a pus pe plâns după ce a ratat balul anului: „Am dat telefoane și am făcut tot ce s-a putut”

ACCESEAZĂ ȘI: Ținutele la control! Vedetele au “rupt” toate regulile la Gala Elle 2025

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe”
Știri
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta…
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în Italia și România
Știri
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în Italia și…
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Mediafax
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie anunță câștiguri uluitoare în bani pentru acești nativi
Gandul.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Adevarul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie...
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale...
Parteneri
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți,...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Digi 24
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
go4it.ro
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie anunță câștiguri uluitoare în bani pentru acești nativi
Gandul.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Aisa Bacs se teme pentru viața ei, după scandalul de la Mosh: “Încearcă să mă reducă la tăcere”
Aisa Bacs se teme pentru viața ei, după scandalul de la Mosh: “Încearcă să mă reducă la tăcere”
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în ...
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe”
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în ...
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în Italia și România
Legendara schioare Lindsey Vonn, la un pas să-i fie amputat piciorul după acidentarea de la Jocurile ...
Legendara schioare Lindsey Vonn, la un pas să-i fie amputat piciorul după acidentarea de la Jocurile Olimpice. Cum au salvat-o medicii
Bancul începutului de săptămână | O bătrână își caută soțul la Poarta Raiului
Bancul începutului de săptămână | O bătrână își caută soțul la Poarta Raiului
Greșeala zilnică ce îți afectează inima. Mulți nu o leagă de stilul lor de viață.
Greșeala zilnică ce îți afectează inima. Mulți nu o leagă de stilul lor de viață.
Vezi toate știrile
×