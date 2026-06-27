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Fostul fotbalist, Marcel Coraș, a ajuns de urgență la spital. A suferit un AVC

De: Emanuela Cristescu 27/06/2026 | 12:28
Fostul fotbalist, Marcel Coraș, a ajuns de urgență la spital. A suferit un AVC
Marcel Coraș, de urgență la spital. Medicii i-au dat un diagnostic crunt
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Fostul mare internațional Marcel Coraș, ajuns la vârsta de 67 de ani, trece prin momente de coșmar. După o săptămână de chin la neurologie, unde a fost internat de urgență în urma unui atac vascular cerebral, destinul i-a dat o lovitură devastatoarel

Fostul mare marcator, cel care în sezonul 1988-1989 cucerea celebra „Gheată de Argint a Europei” cu nu mai puțin de 36 de goluri înscrise, duce acum cea mai grea luptă din viața lui. În nopțile de groază din 11 spre 12 iunie, fostul fotbalist a acuzat stări severe de leșin și a fost transportat de urgență la spital.

Marcel Coraș are probleme grave de sănătate!

Diagnosticul medicilor din Arad a fost crunt: un accident vascular cerebral care l-a lăsat imobilizat. Situația lui este cu atât mai gravă cu cât, în primăvara acestui an, trecuse deja printr-o operație grea la genunchi.

Pentru a reînvăța să meargă, fostul fotbalist a început deja primele ședințe de fizioterapie cu Norbert Varga, un alt nume cunoscut de la UTA. Chiar dacă durerea este uriașă, acestaa încercat să glumească pe seama cantonamentelor grele de pe vremuri.

Marcel Coraș, de urgență la spital. Medicii i-au dat un diagnostic crunt
Marcel Coraș, de urgență la spital. Medicii i-au dat un diagnostic crunt

„Am înțeles că UTA merge în Slovenia acum, în cantonament, pe vremea mea plecam până aici, la Moneasa. Chiar mă tachina Norbi, glumea că se răzbună acum pe mine după câte a pătimit el la Izoi, la Moneasa. De mâine, va trebui să lucrez cu un alt fizioterapeut aici, la Vladimirescu, unde sunt internat de vineri, parcă. Am încercat să stau în picioare într-un cadru și nu am reușit, e clar că mă așteaptă multă muncă”, a spus el.

Marcel Coraș, cel care a făcut istorie la UTA, Sportul Studențesc și Victoria București (echipa condusă în trecut de faimosul Mitică Dragomir), a avut parte de o surpriză emoționantă când a ajuns pe mâna medicilor. Doctorii și asistentele au încremenit când au văzut ce nume mare le-a trecut pragul și i-au amintit imediat de momentele de glorie în care românul marca la Euro 1984 sau făcea magie pe teren alături de legendarul Gică Hagi.

Fostul fotbalist a avut parte de o surpriză de proporții

Internat acum în comuna Vladimirescu, fostul mare atacant încearcă să își păstreze moralul ridicat și abia așteaptă să urmărească meciurile de la Campionatul Mondial.

„Toată lumea știa cine sunt în momentul în care am ajuns pe salon, la spitalul din Arad. În primul rând, și-au amintit că am dat gol pentru România la Euro, în 1984, dar și că am jucat la UTA sau la Sportul Stundețesc, cu Hagi. Dar, când au pomenit de Victoria, mi-au găsit și poreclă. În salon mi-au spus „Polițistul”.

Vă dați seama că nu m-am supărat, ba chiar aș dori să le mulțumesc din toată inima cadrelor medicale. Acum sunt la Paliative, la Vladimirescu, aici mai sunt în cameră cu un domn și avem televizor. O să încep să mă uit și la mondiale, căci, din păcate, primele meciuri le-am ratat. Chiar mă uit deseară, la noapte, să văd, să nu adorm”, a mai mărturisit legenda fotbalului.

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