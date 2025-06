Mircea Eremia e pus pe fapte mari! Nu a mai rezistat și… ”Mă motivează fetele frumoase!”

Mircea, fratele Alinei Eremia, este pus pe fapte mari! După o perioadă de suferință și depresie, motiv pentru care s-a îngrășat 30 de kilograme, a decis să facă schimbări radicale! A reușit să slăbească mult, și-a deschis propriul studio de muzică și vrea să își refacă atât viața profesională, cât și cea personală. Cântărețul ne-a dezvăluit într-un interviu sincer și emoționant, cât de mult a suferit după fosta relație, dar și cum a ajuns să-i fie refuzate melodii la care el a lucrat, doar pentru că a avut o perioadă în care intrase într-un con de umbră. Acum însă, Mircea este decis să revină în forță, are parte și de ajutorul Alinei Eremia, iar despre aceste lucruri a vorbit în interviul exclusiv pe care l-a oferit pentru CANCAN.RO.

Mircea Eremia a oferit un interviu sincer și deschis despre ultima perioadă din viața lui, perioadă care a fost plină de schimbări. A trecut printr-o separare, s-a îngrășat 30 de kilograme, a reușit să slăbească, și-a deschis propriul studio de muzică și simte, în sfârșit, că viața lui a luat-o în direcția potrivită. Acum, după ce și-a recăpătat fizicul și și-a îmbunătățit starea de spirit, Mircea vrea să își găsească și jumătatea. Știe exact ce își dorește și imediat după interviu a trecut la „atac”, dar de asta vă veți convinge după ce veți parcurge rândurile următoare.

Mircea Eremia a slăbit 27 de kilograme și a trecut la „agățat”: „Am venit singur și pregătit”

CANCAN.RO: De fiecare dată când îl văd pe Mircea mă bucur, mi-a arătat în ce formă fizică de invidiat este. Ia arată la cameră!

Mircea Eremia: Mai am mult de lucru. Am slăbit 27 de kilograme, mă îngrășasem foarte tare, dar ușor, ușor, ajungem la pătrățele vara asta.

CANCAN.RO: Ce te motivează să mergi constant la sală, să nu mănânci prostii, să fii disciplinat?

Mircea Eremia: Fetele frumoase. Îmi place să fiu îngrijit. Am văzut ce înseamnă să te îngrași fără măsură, am avut mari probleme cu încrederea de sine și am zis: Nu merge așa, stop!

CANCAN.RO: Cum s-a manifestat această problemă pe care ai resimțit-o (n.r. lipsa de încredere în el)?

Mircea Eremia: M-am îngrășat 30 de kilograme, nu mă mai simțeam bine în pielea mea și s-a ajuns acolo datorită multor ore petrecute în studio, mâncam la ore târzii, neregulat. Am zis gata, m-am apucat de sală, de dietă și o să vedeți rezultate. O să postez și voi da și sfaturi dacă e nevoie

CANCAN.RO: Ai zis că lucrezi mult, ai scos piese, cum merg lucrurile?

Mircea Eremia: Sunt foarte activ, mi-am deschis propriul studio de muzică, este un lucru pe care mi l-am dorit mult. A fost un moment în care nu mai reușeam să scot piese, nu mai eram în văzul publicului și am decăzut. Când mergeam la studiourile bune înainte nu primeam cele mai faine piese și am fost nevoit să fac totul de la zero ca să mă pot dezvolta din ce în ce mai mult.

CANCAN.RO: Cred că era o oarecare frustrare când vedeai că piesa nu îți era ție destinată deși poate îți plăcea sau lucrai la ea?

Mircea Eremia: Cu siguranță. S-au întâmplat multe, dar acum este important că acum fac muzica pe care o port în suflet, atât pentru mine, cât și pentru alți artiști și mă simt mult mai împlinit.

CANCAN.RO: Ai un altfel de drive când știi că ce faci tu de la zero merge mai departe. Bine, rău, așa cum este, e produsul tău de la cap la coadă?

Mircea Eremia: Rămânem în istorie.

CANCAN.RO: Colaborezi cu Alina?

Mircea Eremia: Colaborez foarte mult, facem schimb de opinii, mă duc, o ajut dacă este nevoie. La fel și ea, vine când o sun să îmi calce pragul studioului să mă ajute. Când lucrezi mult te mai și blochezi, chiar dacă ai idei bune, ajungi în punctul în care nu mai înțelegi ce să alegi.

CANCAN.RO: Tot așa perfecționistă este ea?

Mircea Eremia: Și eu, am devenit și eu la fel de perfecționist. M-am molipsit.

CANCAN.RO: Sunteți din același aluat, era normal să semănați. Cum stai cu dragostea?

Mircea Eremia: Sunt singur momentan,. După fosta relație am avut o perioadă în care a trebuit să mă refac, să văd ce aș fi putut să îmbunătățesc la mine, să știu ce îmi doresc de la femeie. În momentul de față sunt singur, dar sunt pregătit să încep ceva foarte serios, așa că fetelor…

CANCAN.RO: E liber! Ce îți dorești, spune-le să știe!

Mircea Eremia: Să fie frumoasă, deșteaptă, respectuoasă, cu puțin istoric. Să nu o cunoască prea multă lume, să aibă istoricul cât mai curat.

CANCAN.RO: Poate îți găsești pe cineva în seara asta

Mircea Eremia: Am venit singur și pregătit.

