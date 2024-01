Răsturnare de situație în cazul protestului fermierilor din București! Doar un tractor pe platformă a apărut în Piața Constituției. LIVE UPDATE

Bate vântul în Piața Constituției! Doar un tractor pe platformă și trei mașini au apărut în fața Parlamentului. A avut loc o răsturnare de situație în cazul protestului fermierilor din București. Forțele de Ordine se pregătiseră încă de la primele ore ale dimineții.

Citește și: GEORGE SIMION A ÎNCASAT-O DIN NOU! PROTESTATARII DIN CONSTANȚA AU LUAT FOC CÂND L-AU VĂZUT: „CE TE UIŢI LA MINE, AŞA, CU OCHII ĂIA BELIŢI? HAI, TAIE-O!”

Update ora 11:00: Avocatul Mircea Bogdan Petre, organizatorul protestului, a oferit declarații despre protestul eșuat din Piața Constituției. Acesta dă vina pe prefectului Capitalei, Rareș Hopincă, pentru absența oamenilor de la miting

„Domnul prefect al Capitalei funcționează bine ca mașină de partid de dezinformare. În ultimele 72 de ore și-a făcut treaba bine. A creat acest curent de derizoriu și a trimis un protest legitim în favoarea fermierilor și transportatorilor… A funcționat bine. Da, există doar două mașini. Din păcate, cred că, de astăzi, democrația în țara asta a încetat să mai existe”.

„Nu mă așteptam la niciun utilaj. Eu am formulat o cerere din punct de vedere civic și cetățenesc pentru că am observat pe canelele de comunicare că anumit tip de manifestanți doresc să ajungă în Capitală. Așa cum dvs. luptați cu microfonul și cu camera, cum tractoristul luptă cu tractorul, cum transportatorul luptă cu TIR-ul, eu, ca avocat, am spus să fac o cerere pentru acești manifestanți”, a spus avocatul Mircea Bogdan Petre.