Cel mai scump transfer al lui Dan Șucu de când este în fotbal: 9.500.000€ pentru un fotbalist de 23 de ani

Dan Șucu, în vârstă de 63 de ani, a intrat în lumea fotbalului în 2022. Acesta face parte din acționariatul Rapidului alături de Victor Angelescu și, din decembrie 2024, deține pachetul majoritar de acțiuni al clubului Genoa. Zilele acestea, afaceristul a realizat cel mai scump transfer al său de când este la acest club sportiv.

Cel mai scump transfer al lui Dan Șucu

Este de patru ani în fotbal și este pregătit să scrie istorie! Dan Șucu va plăti 9,5 milioane de euro pentru transferul lui Tommaso Baldanzi la Genoa, potrivit Tuttomercatoweb. Clubul sportiv s-a înțeles cu AS Roma în privința transferului definitiv al mijlocașului în vârstă de 23 de ani în această vară.

Cel care și l-a dorit enorm pe Baldanzi este chiar antrenorul echipei Genoa, Daniele de Rossi, în vârstă de 42 de ani. După ce a fost convins că este o achiziție bună, Dan Șucu a acceptat să plătească suma colosală de 9,5 milioane de euro celor de la AS Roma.

După ce transferul va fi oficializat în vară, va deveni cea mai scumpă achiziție în materie de fotbaliști a lui Dan Șucu.

Ce cotă de piață are Tommaso Baldanzi

Potrivit Transfermarkt, mijlocașul este cotat la astronomica sumă de 8,5 milioane de euro. Tommaso Baldanzi a fost împrumutat de la AS Roma în iarnă și a jucat 8 meciuri pentru Genoa. Dar aceste partide au fost suficiente încât să îl convingă pe Daniele de Rossi că este un plus pentru echipa pe care o antrenează.

Pentru a realiza transferul, Dan Șucu va fi nevoit să plătească suma de 9,5 milioane de euro. Genoa a terminat sezonul 2025/2026 din Serie A pe locul al 16-lea, cu 41 de puncte. Clubul se află la 7 lungimi distanță de zona retrogradării.

Ce planuri are Dan Șucu pentru Genoa

Potrivit unui interviu acordat publicației italiene Il Secolo XIX, Dan Șucu are de gând să întărească lotul echipei Genoa.

”Acum consolidăm o bază deja solidă. A fost un an dificil, dar l-am depășit în cel mai bun mod cu putință, acumulând mai mult de cele patruzeci de puncte pe care ni le-am propus la începutul sezonului. Acum ne concentrăm pe consolidarea acestei baze deja solide. Repet, sunt foarte mândru de ceea ce am realizat”, a spus Dan Șucu, pentru Il Secolo XIX.

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