Câți bani cere Georgiana Lobonț ca să-ți cânte la nuntă, în 2026? Care este tariful pentru o oră sau pentru toată noaptea

Georgiana Lobonț se numără printre cele mai apreciate artiste din România, iar popularitatea sa continuă să crească de la an la an. Cântăreața este invitată frecvent la nunți, botezuri și petreceri private, unde reușește de fiecare dată să ridice atmosfera și să țină publicul pe ringul de dans până dimineața. Odată cu succesul său, au crescut și onorariile pentru prestațiile live, iar tarifele artistei sunt pe măsura cererii.

Pentru un recital mai scurt, fără orchestră completă și cu un program de aproximativ una sau două ore, suma solicitată începe de la aproximativ 2.000 de euro pentru fiecare oră de spectacol. Acest tip de apariție este ales, de regulă, pentru evenimente mai restrânse sau momente speciale din cadrul unei petreceri.

În schimb, cei care își doresc ca artista să întrețină atmosfera pe parcursul întregii seri trebuie să scoată din buzunar sume mult mai mari. Atunci când Georgiana Lobonț vine alături de formația sa și susține un program complet, tariful ajunge, în general, între 5.000 și 7.000 de euro.

Costurile pot crește și mai mult în anumite situații. Dacă evenimentul implică deplasări lungi, cerințe tehnice speciale sau un program complex, suma finală poate urca până la 10.000 de euro.

Ce și-a cumpărat Georgiana Lobonț cu primii bani câștigați

Georgiana Lobonț și-a cheltuit primii bani câștigați din muzică imediat după un concurs la care a obținut un premiu valoros. Emoționată de prima sa reușită, artista a mers la Cluj alături de o prietenă, unde și-a cumpărat bijuterii din aur. Printre achizițiile sale s-au numărat un lănțișor cu pandantiv în formă de inimioară, decorat cu pietricele, și o brățară, obiecte pe care le-a păstrat ca amintire a începuturilor sale în carieră.

„Cu primii mei bani pe care i-am făcut eu din cântat de la un concurs, am primit vreo 10-12 milioane premiu, m-am dus la Cluj cu o prietenă și mi-am cumpărat un lănțișor din aur, cu pandantiv cu inimioară și pietricele, și o brațară. Din primii mei bănuți mi-am cumpărat bijuterii”, a povestit Georgiana Lobonț pe rețelele de socializare.

