Iulian Demeter a devenit cunoscut drept "iubitul Sylviei", cea pe care ar fi despărţit-o de Andrei Ștefănescu de la trupa Alb Negru. Apoi a nimerit cum nu se putea mai bine în familia "Regelui de la Tărtăşeşti", pe numele lui Ion Rusu, fostul primar al localităţii şi posesorul unei averi impresionante. "Don Juan"-ul Iulian Demeter, fotomodel de succes și "bad boy" într-o altă perioadă a vieții sale, s-a căsătorit cu Ana Maria, "Prințesica de la Tărtășești", iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, i-a întâlnit pe cei doi la NUBA Mamaia. "Reintegrarea socială" a lui Iulian Demeter a devenit, iată, un fapt împlinit, iar soția sa a avut un cuvânt greu de spus în acest demers monden.

Atunci când Sylvia a început să filmeze un videoclip – ”Feel in love” – în care trebuia să mimeze scene senzuale alături de tinerelul Iulian Demeter, totul părea doar o perioadă de muncă la fel ca oricare alta. Nimeni nu se aştepta la ceea ce a urmat, mai ales că ea părea să aibă o căsnicie fericită alături de Andrei, jumătatea formaţiei Alb Negru. Dar Sylvia nu ar fi rezistat ispitei şi ar fi căzut în brațele lui Iulian, ajungându-se, în cele din urmă, la un divorţ care a făcut valuri în mass-media.

Numai că, așa cum se întâmplă de foarte multe ori, pasiunea a dispărut, iar Iulian Demeter şi-a descoperit o nouă dragoste, alături de Ana Maria Rusu. Cei doi s-au căsătorit, iar nunta fost, firește, una de basm, aşa cum i se cuvine unei "Prinţese a pietrişului". După puţin timp, a venit pe lume şi un copil, relația lor fiind și mai întârită după un asemenea eveniment fericit. Frumoasa brunetă nu a fost deloc o partidă rea pentru Demeter, fiindcă provine dintr-o familie extrem de bogată, care trăieşte în lux la Tărtăşeşti, acolo unde există un adevărat domeniu "regal", precum şi o colecţie de automobile de lux.

Iulian Demeter și ”Prințesica de la Tărtășești”, distracție la NUBA

Acum, "musculosul" Iulian Demeter este băiat de casă, soț și tătic fericit. Mai mult, a dat uitării vremurile în care avea pătrăţele pe abdomen şi era numai "pacheţele" de muşchi. Aventurile de odinioară sunt doar istorie mondenă și are toate motivele pentru a fi un soț "model". Totuși, o escapadă la NUBA, pe litoral, nu poate fi refuzată niciodată. Cu atât mai mult cu cât propunerea vine chiar din partea "sufletului-pereche". Ana Maria, "Prințesica de la Tărtășești" ar fi pus piciorul în prag – la modul delicat firește – așa că Iulian Demeter n-a putut-o refuza. Afișând un zâmbet larg și transmițând celor din jur că se simte excelent alături de jumătatea sa, Iulian Demeter a profitat din plin de atmosfera de vacanță și s-a distrat la superlativ, "reintegrându-se social" cu mare ușurință.

Totuși, Ana Maria nu este doar "Prințesica de la Tărtășești". Frumoasa brunetă, soția lui Iulian Demeter, este o femeie sexy, însă are și o facultate terminată. Plus mulți, foarte mulți bani! În 2004, ea a absolvit cursurile Universității Româno-Americane. La scurt timp, Ana Maria s-a angajat pe postul de marketing-director una dintre cele mai importante firme de extracție a pietrișului și a nisipului din România, societate cu sediul în Tărtășești, județul Dâmbovița.

Iulian Demeter a povestit la CANCAN TV cum a ajuns să fie iubitul Sylviei

Povestea de iubire ”cu năbădăi” dintre Sylvia – soția lui Andrei de la trupa Alb Negru – și Iulian Demeter a făcut senzație în lumea showbizului. Manechinul a povestit, la un moment dat, ce s-a întâmplat atunci. Sylvia și-a riscat mariajul cu Andrei Ștefănescu în momentul în care a avut o aventură cu fotomodelul masculin de 21 de ani, cel care a jucat alături de ea într-un videoclip. Invitat la Cancan TV, Iulian Demeter a povestit cum s-a iubit pe ascuns cu frumoasă cântăreața și cum a reușit să o facă să uite că era… femeie căsătorită.

"Nu mi-am dorit să apăr, dar am considerat că sunt niște lucruri de clarificat. Azi, suntem aici să vorbim. Nu am vrut să creez un disconfort familiei mele și de asta am decis să stau deoparte. Sylvia nu mi-a cerut să nu apar (n. red. – în emisiune). Trebuia să joc un rol (n red. – în videoclipul unde a apărut alături de Sylvia). Trebuia să fim doi îndragostiți pe plajă. Andrei nu a fost la filmări, am fost doar noi și echipa. Regizorul a cerut să repetăm acele scene pe plajă o zi întreagă. Mi-am dat seama foarte târziu că m-am îndrăgostit de Sylvia", a mărturisit Iulian Demeter.

”Eu atunci eram doar la un job”

Întrebat dacă acela a fost momentul când s-a îndrăgostit de Sylvia, Iulian Demeter a negat, susținând că a fost vorba, la vremea respectivă, doar de un ”job”: ”Eu atunci eram doar la un job. Nu am avut nicio legatură, nicio atracție. Aveam iubită în perioada aia. Nici ea nu cred ca a simțit ceva pentru mine. După ce s-a terminat videoclipul, la trei săptămâni, regizorul m-a sunat să vin la vizionare. Atunci ne-am revaăzut. Am schimbat păreri despre videoclip, dar au fost păreri profesionale.

Relația mea de atunci a luat sfârsit. Am căzut de acord cu iubita mea că trebuie sa luăm o pauză. Sylvia nu a avut nicio legatură. Desparțirea a fost o decizie pe care am luat-o eu cu iubita mea. Cu Sylvia am făcut schimb de numere de telefon la vizionarea videocliplului. Ne-am mai întâlnit prin cluburi, prin intermediul prietenilor. Mi-am dat seama foarte târziu că m-am îndragostit de Sylvia. A fost o chestie simultană, că altfel nu se poate", a mai declarat Iulian

”Au fost informații în presă că m-a ajutat să-mi deschid shaormerie, nu e adevărat”

Iulian Demeter a mai declarat că a jucat fotbal cu soțul Sylviei: "După filmarea videocliplului, am mers cu Andrei la un meci de fotbal, la naționala artiștilor. Am fost invitat de Cornel Păsat, nu de Andrei. Eu nu eram cu Sylvia atunci. Eu nu am purtat nicio discuție despre mine și Sylvia cu Andrei. Au fost informații în presa că m-a ajutat să-mi deschid shaormerie, nu e adevărat. Familia mea muncește din greu. Sylvia nu m-a ajutat cu banii. Nici eu nu i-am făcut cadouri. Andrei a susținut că are probe cu noi doi întâlnindu-ne. Relațiile noastre nu mers în paralel. După ce el a ieșit în presă, eu cu Sylvia nu am mai continuat. Am rămas prieteni", a mai declarat manechinul.

Totuși, nimic nu a fost așa simplu cum pare, chiar dacă Iulian Demeter a dorit să precizeze că Sylvia nu i-a spus niciodată că și-ar părăsi soțul pentru el.

”Sylvia nu mi-a spus niciodată că și-ar lăsa soțul pentru mine, iar eu nici nu am avut timp să-mi doresc așa ceva. Din ziua în care s-a anuntat divorțul, noi nu ne-am mai văzut. Vorbeam doar la telefon. Ea suferea, orice femeie care trece printr-o astfel de situație suferă. Nu mă consider vinovat, nici ea nu e vinovată. A fost un proces al unor întâmplări neplanificate. Nu poți să-ți planifici sentimentele. Eu nu am apucat să mă îndrăgostesc de ea. Dragostea pentru mine e un cuvânt mare, am nevoie de mult timp ca să clădesc iubire”, a mai mărturisit Iulian Demeter la vremea respectivă.

