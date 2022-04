Povestea impresionantă de viață a lui Marius Balo, românul care a fost 8 ani după gratii în China pentru 80 de dolari

Marius Balo, profesorul care a petrecut 8 ani de închisoare în China, a ajuns, în sfârșit, acasă, la Cluj-Napoca. Acesta a fost întâmpinat de unchiul său, cel care l-a crescut de la vârsta de 10 ani, şi de avocat.

”N-am dormit de 3 zile, sunt aşa…levitez. Însă şi de emoţie. E cea mai fericită zi din viaţa mea. Doar prin prizma faptului că am visat atât de mult la acest moment. Îl tot pregăteam psihic. Zile şi săptămâni şi luni. Şi acum, situaţia este oarecum ireală”, a declarat Marius Balo la sosirea în România.

Marius Balo este liber după opt ani într-o închisoare de maximă securitate din Shanghai. ”Am trecut prin umilinţe şi torturi de care mă doare să-mi amintesc.”, spunea bărbatul în urmă cu trei ani, când implora să-şi termine pedeapsa în România.

”Aşa au trebuit să se întâmple lucrurile. Nu simt niciun fel de strângere de inimă sau de amărăciune”, spune acum bărbatul, potrivit observatornews.ro.

De ce a fost închis în China

Viaţa lui Marius a luat o turnură tragică în 2014, când chinezii l-au arestat pentru fraudă contractuală. Clujeanul a primit 80 de dolari de la nişte cetăţeni chinezi ca să fie trecut în acte drept directorul unor firme-fantomă. Statul chinez ar fi fost prejudiciat cu 250 de mii de euro.

În 2016, a fost condamnat la opt ani de închisoare. În China, nu ai dreptul la avocat, iar consulatele nu au voie să acorde asistenţă juridică.

”Nu doresc însă să mă eschivez de partea mea de vină, aceea de a fi avut încredere în aceşti cetăţeni chinezi. Am fost lacom, pe lângă faptul că am fost un prost. Am fost scos ţap ispăşitor.”

Cine e Marius Bolo

Închis la 33 de ani, Marius a fost eliberat la 41. Născut în Cluj-Napoca, bărbatul a studiat teologia la noi şi a obţinut un master în New York. Voia să devină preot ortodox. Viaţa l-a dus însă în China, unde la momentul arestării sale, era profesor de limba engleză la Universitatea din Beijing.

Clujeanul Marius Balo s-a stabilit în China în 2010 și a lucrat ca expert străin și ca profesor de engleză, după cum a mărturisit, în cadrul Grupului de Tehnologie şi Educaţie XinDongFang Beijing. Din 2013, românul a ocupat postul de profesor la Universitatea Renmin din capitala Chinei.

Sursa foto: Facebook