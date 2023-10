Marius Balo, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a dezvăluit elemente neștiute despre deținuții din China. Ce se întâmpla cu ei după ce erau eliberați, dar și cum se ajungea în punctul în care aceștia să părăsească „temnițele groazei”, aflați în rândurile de mai jos! Totodată, pentru a vizualiza discuția integrală dintre profesorul universitar și directorul editorial al Grupului Gândul, vă puteți abona la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

După cum a explicat Marius Balo, erau oameni care-și așteptau sentința vreme de foarte mulți ani. Totodată, unii dintre ei preferau să facă apel și rămâneau, în continuare, captivi în „cușcă” până la aflarea rezultatului care era, în proporție de 99%, același.

„Au fost scoase de acolo și n-a mai știut nimeni ce s-a întâmplat cu ele„

Adrian Artene: Se întâmplase să fie eliberați? Sau să fie, dintre colegii de celulă, luați și să nu se mai întoarcă vreodată?

Marius Balo: Asta da. Am văzut și am auzit de persoane care au fost scoase de acolo și n-a mai știut nimeni ce s-a întâmplat cu ele. Am auzit de persoane care au fost eliberate pentru că se plătise undeva vreo mită sau se făcuse vreo intervenție. Eu, personal, n-am văzut pe nimeni care să fie eliberat, dar am auzit că ar fi existat astfel de cazuri.

Intrai în această „mașină uriașă de tocat carne”. Ea era învârtită de un „melc” și tu trebuia să aștepți doi ani de zile, trei ani de zile sau cinci ani de zile până când această mașină te „scuipă” afară. Am întâlnit o persoană care-și aștepta verdictul de cinci ani. Eu am avut noroc, am fost condamnat după doi ani. Bineînțeles, eu imediat am și spus că nu doresc să fac apel pentru că, în momentul în care făceai apel la acea decizie, trebuia să aștepți în continuare închis în acea cușcă până la rezultatul apelului.

Adrian Artene: Și riscai și o pedeapsă sporită.

Marius Balo: Nu, riscai să continui să stai acolo ani de zile pentru că rezultatele nu se schimbau niciodată. În momentul în care m-am întors, după aflarea verdictului, unul dintre gardieni mi-a spus: „Lucrez aici de 10 ani de zile. În 10 ani de zile mi-au trecut zeci de mii de oameni, zeci de mii de dosare prin mâini. Din aceste zeci de mii de dosare, rezultatul la apel s-a schimbat doar de două ori”.

