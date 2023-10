Marius Balo, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a vorbit deschis, printre altele, despre dimineața în care a fost arestat de autoritățile chineze. Pentru a vizualiza discuția integrală dintre profesorul universitar și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

În altă ordine de idei, după cum a povestit chiar Marius Balo în cadrul interviului, în dimineața fatidică, atât el, cât și colegul britanic al cărui rol în firmă era același cu al profesorului român, au fost conduși pentru a fi interogați. Și-au petrecut 24 de ore împreună, așezați pe scaune, care din punctul de vedere al lui Marius ar fi fost electrice, iar mai apoi totul a culminat cu eliberarea colegului britanic și cu șederea românului, pentru doi ani, în Casa de Detenție din China. Mai apoi a fost condamnat la opt ani de închisoare.

(NU RATA: Dezvăluiri cutremurătoare ale românului care a stat 8 ani în temnițele din China! Cruzimea maximă din cușca groazei: ”WC-ul era sub televizor!”)

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene” .

„El a fost eliberat și eu am fost condus către Casa de Detenție”

Adrian Artene: Îți amintești dimineața în care ai fost arestat?

Marius Balo: Da. Mi-o voi aminti toată viața.

Adrian Artene: Unde te aflai?

Marius Balo: Eram în Shanghai, la sediul firmei, și, dintr-o dată, a venit Poliția și ne-a arestat pe toți cei care eram acolo. 20 și ceva de persoane. Am ajuns în beciurile Poliției Economice, temuta Poliție Economică, și am fost interogat, legat de un scaun, părea a fi un scaun electric, era un scaun din metal, se numește Scaunul Tigru, are o așa denumire pentru că efectiv te prinde în el și nu te mai poți mișca.

Adrian Artene: Denumirea e înfiorătoare.

Marius Balo: E înfiorător, într-adevăr. Nu te mai poți mișca în el, doar gura poți să ți-o mai miști, și timp de 24 de ore am fost interogat. Bineînțeles, eu le-am spus de la bun început care fusese rolul meu în firma respectivă, ei, într-adevăr, erau la curent că noi, străinii…

Pe lângă mine a mai fost arestat în acea dimineață și un cetățean britanic, amândoi aveam același rol în firma respectivă, era o firmă deschisă pentru el și o firmă deschisă pentru mine. În acea dimineață, firma deschisă în numele lui era cea care acorda împrumuturile. El a semnat contractele în dimineața în care ne-au arestat. Ne-au dus pe amândoi la Poliția Economică, în acele beciuri, am stat 24 de ore împreună, după care el a fost eliberat și eu am fost condus către Casa de Detenție, unde am așteptat doi ani de zile să fiu condamnat, iar după doi ani de zile am fost condamnat la opt ani de închisoare pentru exact același lucru.

(VEZI ȘI: Marius Balo, invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene)

„N-am făcut parte din acea schemă de fraudare”

Adrian Artene: De ce s-a luat această măsură diferită?

Marius Balo: Este o întrebare la care m-am gândit, de atunci, în fiecare zi și mă gândesc în continuare.

Adrian Artene: E posibil să fi colaborat el?

Marius Balo: Nu cred. Ei mi-au spus de la bun început că ei știu că noi n-am făcut parte din acea schemă de fraudare. Ce se întâmplase, de fapt?! Am aflat în dimineața respectivă. În anumite cazuri, după ce noi semnam acele contracte de împrumut, există un termen de două săptămâni în care trebuiau să fie virați în contul clientului banii împrumutați. Ei bine, în momentul în care ei trebuiau să vireze această sumă, găseau un motiv pentru care să nu o mai acorde. Problema nu a fost asta. Că nu mai dădeau banii. Problema a fost că ei, pe lângă faptul că nu dădeau banii, nici nu returnau comisioanele pe care oamenii le plătiseră în momentul în care se semnaseră contractele.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.