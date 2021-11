Andreea Pirui și-a recuperat permisul, după ce a fost acuzată că a condus sub influența drogurilor. Ce intenționează să facă acum: ”Nu mă las!”

În luna octombrie, Andreea Pirui a fost oprită în trafic de către autorități și a fost testată cu aparatul Drugtest. Ulterior a reieșit faptul că ar fi consumat substanțe interzise, dar într-un final i s-a dovedit nevinovăția.

Andreea Pirui a fost trasă pe dreapta de un echipaj din cadrul IPJ Sălaj, pentru un control de rutină, însă la procedura testării cu aparatul Drugtest, tânăra a fost depistată pozitiv la THC. Blondina, însă, a susținut mereu că a fost vorba despre o greșeală: ”M-a oprit în trafic rutiera, mi-a spus că trebuie să-mi facă un test antidrog, dacă sunt de acord. I-am spus bineînțeles, am fost foarte cooperanta pentru ca știu ca n-am consumat nimic, nici alcool, niciun fel de substanțe. Eram cu nepoțica mea, deci specific, are șapte ani. Imposibil să fac așa ceva. Am stat 10 minute, a venit la mașină și mi s-a spus că mi-a găsit o substanța în corp. Ce substanța? Am rămas socata. THC. Nici n-am știut ce înseamnă aia. Cannabis. Si prima mea reacție a fost: voi glumiți? Am crezut că este o gluma proastă. Au zis ca nu, mi-a arătat testul, a ieșit pozitiv”, declara la scurt timp Andreea Pirui.

Andreea Pirui: ”O să-i dau în judecată”

Ulterior, aceasta a făcut analize și s-a demonstrat că nu consumase de fapt nicio substanță interzisă. Abia în urmă cu o zi, blondina a reușit să-și recupereze permisul. Cu toate acestea, Andreea Pirui are de gând să dea autoritățile în judecată. (CITEȘTE ȘI: O NOUĂ RELAȚIE PRINTRE FOȘTII CONCURENȚI DE LA ”PUTEREA DRAGOSTEI”! ANDREEA PIRUI SE LAUDĂ CU NOUL IUBIT: „SUNT ÎNDRĂGOSTITĂ! EL ESTE UN CÂNTĂREȚ CUNOSCUT”)

Pentru că i-a fost pătată imaginea și a fost acuzată pe nedrept, fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” va merge până în pânzele albe ca să-și facă dreptate. Blondina și-a angajat deja un avocat.

”Ieri mi-am recuperat permisul, dar nu o să las așa situația, o să-i dau în judecată. Mi-am angajat un avocat pentru că mi-au pătat numele. Am primit foarte multe mesaje, mi-au afectat și familia. Eu știam că nu consum așa ceva, a fost o eroare”, a povestit Andreea Pirui la Antena Stars.