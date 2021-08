Este fericire mare pentru Andreea Pirui, fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei”. Dacă în cadrul emisiunii nu a reușit să își găsească liniștea și fericirea alături de un bărbat, de data aceasta astrele s-au aliniat pentru blondină. Aceasta se mândrește cu noul său iubit despre care spune că este un cântăreț cunoscut!

Andreea Pirui, fosta concurentă din cadrul emisiunii ”Puterea Dragostei”, care se filmează în Turcia, a făcut un anunț special. Blondina a mărturisit că s-a îndrăgostit de un bărbat, și-a făcut relație, și se mândrește peste tot! Tânărul care i-a furat inima este un cântăreț cunoscut în zona în care locuiește. Chiar dacă se cunosc de mai bine de zece ani, abia acum au decis să fie împreună.

„Da, sunt îndrăgostită. Iubitul meu e de la mine din oraș, de ardelean. El este cântăreț, e cunoscut aici, în zona noastră. El e din Zalău. Noi am fost prieteni, ne știm de 10-12 ani și tot timpul m-am mirat. Nu am fost prieteni, cunoștințe și în timp, am fost la o petrecere, a venit și el pe acolo. Dintr-o vorba în alta am început să povestim mai mult decât prieteni. Acum câteva luni s-a întâmplat. Am povestit, că ne știam din oraș și uite așa s-a întâmplat. El era singur, a avut o relație de 11 ani și s-a terminat cu două luni înainte să ne cuplăm noi. În timp ne-am format o relație.

Mă mir și eu, că eu m-am mirat cum poate să se ajungă de la cunoștințe… S-a întâmplat… Mereu mergeam la petreceri pentru că îmi plăcea cum cântă. Îmi place de el. E foarte haios, mă face foarte mult să râd, cu asta m-a cucerit. Are un simț al umorului foarte dezvoltat. Și eu sunt o persoană veselă, vorbăreață, dar el are un plus, știe să facă glume bune. El m-a cucerit prin felul lui de a fi, sincer, haios, e de aici de la mine din zonă”, a spus fosta concurentă pentru Wowbiz.

Andreea Pirui are o relație serioasă. L-a prezentat familiei sale

Mai mult decât atât, Andreea Pirui a trecut și la pasul următor și l-a prezentat pe noul său iubit familei, la două luni de la oficializarea relației și deja și-au spus și primul ”Te iubesc”, semn că relația este una pe un făgaș serios.

„La început nu l-am dus la mama, după câteva luni, acum de o lună, două l-am dus. Mama îl cunoaște pe tatăl lui, e orașul mic aici. Când eram mai mică intervenea mama în relațiile mele, dar acum am 33 de ani, pot să îmi iau propriile decizii. Cel mult poate să îmi dea sfaturi, o mamă mereu îți dă sfaturi și își dorește ce e mai bun pentru copilul ei. El îmi spune că mă iubește. Și eu îl iubesc, altfel nu aș fi fost cu el. Suntem îndrăgostiți unul de celălalt”, a mai spus Andreea Pirui.

Sursă foto: arhivă Cancan