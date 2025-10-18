Acasă » Exclusiv » Maria Constantin a schimbat foaia, la 38 de ani! Artista își trăiește viața după propriile reguli: „Asta mi-ar mai lipsi, un copil”

Maria Constantin a schimbat foaia, la 38 de ani! Artista își trăiește viața după propriile reguli: „Asta mi-ar mai lipsi, un copil"

De: Loriana Dasoveanu 18/10/2025 | 14:15

Maria Constantin a luat o pauză de la emisiuni și evenimente mondene și preferă să se concentreze pe cariera de cântăreață și pe familie. Viața de artist nu e deloc ușoară, iar vedeta o știe cel mai bine! După ce ani la rândul a fost expusă și nu era săptămână să nu o vedem într-un platou de televiziune, Maria Constantin a schimbat foaia. Ajunsă la 38 de ani, cântăreața de muzică populară preferă să își canalizeze energia pe alte lucruri și își triază la sânge aparițiile tv. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Maria Constantin a vorbit despre cât de mult s-a sacrificat în prima parte a vieții, ce regrete are, dar și care este motivul pentru care, deși este căsătorită de doi ani cu Robert Stoica, nu își mai dorește copii. 

Maria Constantin se bucură de o perioadă de liniște, ferită de aparițiile tv și evenimente mondene pe care a ajuns să nu le mai onoreze. Artista pare să fii intrat într-un con de umbră, însă nu vă gândiți că nu ar mai fi chemată la emisiuni sau evenimente, dimpotrivă. Invitațiile curg gârlă, doar că artista preferă să nu le onoroze. Iată de ce.

De ce nu a mai apărut Maria Constantin la tv: „Nu văd rostul”

CANCAN.RO a contactat-o pe Maria Constantin care ne-a dezvăluit cum decurge viața ei în ultima perioadă, dar și care este motivul pentru care aparițiile sale au ajuns de la rare la ..aproape inexistente.

A fost o perioadă aglomerată, nu am apucat să trecem nici pe la pensiune prea mult, dar funcționează bine. Mergem când avem timp, dar în ultima perioadă am avut foarte multe de făcut și chiar n-am avut timp nici măcar de proiecte, piese pe care trebuie să le lansez, nu le-am filmate încă. Am tot refuzat emisiuni și proiecte pentru că am fost numai pe drumuri și încontinuu sunt pe drumuri până prin noiembrie. Nu am mai mers nici pe la evenimente mondene, nu văd rostul. Am tot refuzat emisiuni pentru că sunt mereu pe drumuri și o să tot fiu până în noimebrie încontinuu”, dezvăluie ea. 

Care este motivul pentru care Maria Constantin este foarte selectivă cu evenimentele la care participă






După ani în care a fost în lumina reflectoarelor, nelipsită din platourile de televiziune sau de la evenimentele mondene, artista a ales să își pună în altă ordine prioritățile.

„Încerc să petrec timp cu familia că e mult mai prețios decât să mă duc la o emisiune. Asta este important pentru mine acum. Îmi onorez cântările, evident, dar când am un timp de respiro prefer să stau cu cei dragi, cu soțul, cu băiatul meu. Codrin e bine, este în clasa a noua, se ocupă de școală. Robert are și el un băiat, mai mic, e diferență de 10 ani între ei, dar se înțeleg foarte bine”, a spus Maria Constantin pentru CANCAN.RO.

Artista este căsătorită de doi ani cu Robert Stoica, dar nu mai vrea copii: „E un pic deplasat să mă mai gândesc la asta”

Maria Constantin și Robert Stoica sunt împreună de șase ani, iar de doi ani sunt oficial soț și soție. Fiecare dintre ei are un băiat și, cu toate că în familia lor este armonie și se înțeleg de minune, cântăreața spune că nu își dorește un copil cu Robert. Motivul: Nu vrea să stea departe de copilul ei sau să îl chinuie prin hoteluri așa cum a făcut cu primul băiat.

„Nu mai vreau încă un copil că stau numai pe drumuri. Asta mi-ar mai lispi, un copil, când eu sunt plecată non-stop. Nu aș face față, plus că mă apropii de 40 de ani, mă gândesc cumva și pe viitor, speranța de viață a scăzut, nu aș vrea să rămână fără mamă sau fără tată copilul meu la 18 ani.  E un pic cam deplasat să mă mai gândesc la treaba asta și mai ales că avem câte un copil fiecare, chiar dacă nu avem împreună, totuși avem. 

 Este o responsabilitate foarte mare pe care eu, la vârsta pe care o am, consider că făcând meseria asta de la 16 ani și pierzând atâtea nopți, și-au lăsat amprenta pe sănătatea și pe corpul meu. Nu știu dacă  aș mai avea tăria să o iau din nou de la început. Plus că nu o să nu în fiu lângă el, eu o să trebuiască să muncesc, să merg la evenimente. E clar că ar trebui să stea cineva cu el. Eu am regretat mult că nu am stat mai mult cu băiatul meu”, a declarat cântăreața. 

De ce nu-și mai dorește copii, deși este căsătorită cu Robert Stoica


Fiul Mariei îi moștenește talentul artistic al mamei sale, însă nu dorește să îi urmeze cariera. Copilăria trăită în camere de hotel, mereu pe drumuri sau eventual, fără mama lui, și-au pus amprenta asupra băiatului.

„El mă moștenește, este foarte talentat, dar nu vrea să  meargă mai departe pe domeniul ăsta, pentru că trebuie să-și placă și lui și nu-i place. Probabil a văzut ce viața agitată are mama lui și nu cred că își dorește treaba asta. Și mai ales că el a fost plimbat prin toate camerele de hotel. Nu e o viață ușoară. 

Nu regret că am fost expusă mult la început pentru că era o perioadă în care într-adevăr era benefic și pentru mine, și pentru cei cu emisiunile. Dar acum se înclină balanța, e mai mult benefic pentru televiziuni decât pentru mine, sau noi artiștii în general. Și atunci încerc cumva să mi le triez pentru că nu vreau să mă obosesc inutil mai ales că am avut un an destul de greu, foarte solicitant”, a spus, în încheiere, artista. 

