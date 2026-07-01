Acasă » Știri » Locul din bucătărie unde se depozitează roșiile pentru a-și păstra gustul și textura. Nu este frigiderul!

Locul din bucătărie unde se depozitează roșiile pentru a-și păstra gustul și textura. Nu este frigiderul!

De: Denisa Crăciun 01/07/2026 | 23:36
Locul din bucătărie unde se depozitează roșiile pentru a-și păstra gustul și textura. Nu este frigiderul!
Cum depozităm corect roșiile/ Sursa foto: Freepik
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Roșiile sunt printre cele mai alese produse de pe tarabele din piețe sau supermarketuri. Vara, la mare căutare sunt cele românești, tocmai pentru gustul care amintește de copilărie. Cu toate acestea, specialiștii spun că savoarea nu ar mai fi la fel dacă le depozităm la frigider.

Fie că le punem în salate sau în alte preparate, roșiile se numără printre cele mai bogate alimente în vitamine. În luna iunie a început sezonul de recoltare a roșiilor, iar asta înseamnă că sunt la mare căutare în piețe și nu numai. Totuși, poate fi dificil ca atunci când ajungi cu ele acasă să aibă același gust și aceeași textură.

Cum se păstrează corect roșiile

Matt Hau, cultivator, a explicat că din ce în ce mai puțini oameni reușesc să păstreze roșiile în condiții optime. El a împărtășit recent, care este locul și modul în care acestea își pot păstra savoarea mai mult timp. Legumele trebuie să fie proaspete, iar pentru asta, conform bărbatului, frigiderul nu este soluția.

Acestea nu trebuie depozitate în combina frigorifică imediat după ce au fost cumpărate. În plus, el spune că fructele și legumele pot fi păstrate laolată, atâta timp cât sunt întregi. Astfel, el recomandă tuturor să țină roșiile proaspete la temperatura camerei. Explicația cultivatorului este că o roșie rece nu are același gust și asta pentru că îi dispare savoarea în frigider.

O roșie rece nu are un gust la fel de bun ca o roșie la temperatura camerei, a spus Matt Hau, cultivator.

Așadar, blatul din bucătărie poate fi o alegere excelentă „pentru cea mai bună aromă și textură”. Pe de altă parte, specialistul spune că ar trebui ferite de razele soarelui, iar cel mai potrivit termen în care să fie consumate este de la două până la cinci zile de la momentul cumpărării.

Când este bine să depozităm roșiile în frigider

Pe de altă parte, există și cazuri în care depozitarea roșiilor în frigider este chiar recomandată. Atunci când nu le consumați imediat sau în termenul menționat mai sus, este bine să fie puse la răcoare. Procesul de coacere se va prelungi, așa că vor rămâne fresh mai mult timp. De asemenea, dacă o roșie a fost tăiată pe jumătate, nu este bine să fie lăsată în bucătărie. În plus, în acest caz, partea tăiată trebuie pusă cu fața în jos într-un bol de sticlă, altfel riscăm ca a doua zi să nu mai fie bună de mâncat.

Se va deshidrata destul de repede în frigider. A doua zi va fi mai degrabă o roșie pastoasă, în loc de una suculentă, a mai adăugat Matt.

VEZI ȘI: Cum se depozitează corect brânza, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Greșeala pe care o fac românii

Cât a plătit Culiță Sterp pentru un sac de ardei și unul de roșii, la Corabia? ”E puțin, mamaie”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Lavinia Pîrva, o nouă diplomă! Ce este Psihoaromaterapia, metoda de lucru aprofundată de soția lui Ștefan Bănică Jr.
Știri
Lavinia Pîrva, o nouă diplomă! Ce este Psihoaromaterapia, metoda de lucru aprofundată de soția lui Ștefan Bănică Jr.
Miruna Milu și Sebi Vieru, pregătiți să ajungă în fața altarului: ”Este clar că o să fie o nuntă”
Știri
Miruna Milu și Sebi Vieru, pregătiți să ajungă în fața altarului: ”Este clar că o să fie o…
7 miniștri interimari ai cabinetului demis Bolojan au mandatele expirate de 24 de zile. Nici președintele Nicușor Dan nu are o soluție
Mediafax
7 miniștri interimari ai cabinetului demis Bolojan au mandatele expirate de 24 de...
Percheziții în dosarul „azilelor groazei” din Bihor. Mii de euro și sute de cărți de identitate, ridicate de DIICOT din casa lui Viorel Pașca
Gandul.ro
Percheziții în dosarul „azilelor groazei” din Bihor. Mii de euro și sute de...
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport.ro
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce...
Atentat cu bombă în Monaco. Amanta oligarhului ucrainean este femeia mutilată, iar fiul lor adolescent, grav rănit. Ipotezele din spatele atacului
Adevarul
Atentat cu bombă în Monaco. Amanta oligarhului ucrainean este femeia mutilată, iar fiul...
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de euro, CV-uri falsificate și verișoare în funcții publice
Digi24
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de...
AUR a făcut anunțul! Începe demersurile pentru SUSPENDAREA lui Nicușor Dan și cere alegeri anticipate
Mediafax
AUR a făcut anunțul! Începe demersurile pentru SUSPENDAREA lui Nicușor Dan și cere...
Parteneri
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată....
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din lume”: s-a căsătorit!
Prosport.ro
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din lume”: s-a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mikaela Albu și-a făcut singură rochie din ziare: „Are stil!” Cu ce a dat însă lovitura, în Italia, la numai 16 ani?
Click.ro
Mikaela Albu și-a făcut singură rochie din ziare: „Are stil!” Cu ce a dat însă...
Andrei Caramitru: România ar intra într-un „dezastru” în trei-patru săptămâni dacă ar fi retrogradată la „junk”
Digi 24
Andrei Caramitru: România ar intra într-un „dezastru” în trei-patru săptămâni dacă ar fi retrogradată la...
Ți-a căzut un copac pe mașină sau a fost inundată la furtunile din 2026? Ce asigurare plătește pagubele
Promotor.ro
Ți-a căzut un copac pe mașină sau a fost inundată la furtunile din 2026? Ce...
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Cum arată telefonul mobil conceput pentru copii și elevi
go4it.ro
Cum arată telefonul mobil conceput pentru copii și elevi
Greșeala făcută de mulți oameni cu telefoanele vechi
Descopera.ro
Greșeala făcută de mulți oameni cu telefoanele vechi
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Go4Games
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Percheziții în dosarul „azilelor groazei” din Bihor. Mii de euro și sute de cărți de identitate, ridicate de DIICOT din casa lui Viorel Pașca
Gandul.ro
Percheziții în dosarul „azilelor groazei” din Bihor. Mii de euro și sute de cărți de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Lavinia Pîrva, o nouă diplomă! Ce este Psihoaromaterapia, metoda de lucru aprofundată de soția lui ...
Lavinia Pîrva, o nouă diplomă! Ce este Psihoaromaterapia, metoda de lucru aprofundată de soția lui Ștefan Bănică Jr.
DJ Amelie Lens este însărcinată cu al doilea copil. Primele imagini cu burtica de gravidă
DJ Amelie Lens este însărcinată cu al doilea copil. Primele imagini cu burtica de gravidă
Miruna Milu și Sebi Vieru, pregătiți să ajungă în fața altarului: ”Este clar că o să fie o nuntă”
Miruna Milu și Sebi Vieru, pregătiți să ajungă în fața altarului: ”Este clar că o să fie o nuntă”
Continuă tensiunile în familia Beckham. Nicola Peltz, acuzată că și-a ironizat cumnata într-o postare ...
Continuă tensiunile în familia Beckham. Nicola Peltz, acuzată că și-a ironizat cumnata într-o postare pe rețelele sociale
De ce nu este bine să mănânci merele de la supermarket cu coajă. Avertismentul specialiștilor
De ce nu este bine să mănânci merele de la supermarket cu coajă. Avertismentul specialiștilor
Denisa Drăgan, criticată de fani pentru că face întrerupere de sarcină. Mesajul acid transmis de ...
Denisa Drăgan, criticată de fani pentru că face întrerupere de sarcină. Mesajul acid transmis de soția lui Ramore
Vezi toate știrile