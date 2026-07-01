Locul din bucătărie unde se depozitează roșiile pentru a-și păstra gustul și textura. Nu este frigiderul!

Roșiile sunt printre cele mai alese produse de pe tarabele din piețe sau supermarketuri. Vara, la mare căutare sunt cele românești, tocmai pentru gustul care amintește de copilărie. Cu toate acestea, specialiștii spun că savoarea nu ar mai fi la fel dacă le depozităm la frigider.

Fie că le punem în salate sau în alte preparate, roșiile se numără printre cele mai bogate alimente în vitamine. În luna iunie a început sezonul de recoltare a roșiilor, iar asta înseamnă că sunt la mare căutare în piețe și nu numai. Totuși, poate fi dificil ca atunci când ajungi cu ele acasă să aibă același gust și aceeași textură.

Cum se păstrează corect roșiile

Matt Hau, cultivator, a explicat că din ce în ce mai puțini oameni reușesc să păstreze roșiile în condiții optime. El a împărtășit recent, care este locul și modul în care acestea își pot păstra savoarea mai mult timp. Legumele trebuie să fie proaspete, iar pentru asta, conform bărbatului, frigiderul nu este soluția.

Acestea nu trebuie depozitate în combina frigorifică imediat după ce au fost cumpărate. În plus, el spune că fructele și legumele pot fi păstrate laolată, atâta timp cât sunt întregi. Astfel, el recomandă tuturor să țină roșiile proaspete la temperatura camerei. Explicația cultivatorului este că o roșie rece nu are același gust și asta pentru că îi dispare savoarea în frigider.

O roșie rece nu are un gust la fel de bun ca o roșie la temperatura camerei, a spus Matt Hau, cultivator.

Așadar, blatul din bucătărie poate fi o alegere excelentă „pentru cea mai bună aromă și textură”. Pe de altă parte, specialistul spune că ar trebui ferite de razele soarelui, iar cel mai potrivit termen în care să fie consumate este de la două până la cinci zile de la momentul cumpărării.

Când este bine să depozităm roșiile în frigider

Pe de altă parte, există și cazuri în care depozitarea roșiilor în frigider este chiar recomandată. Atunci când nu le consumați imediat sau în termenul menționat mai sus, este bine să fie puse la răcoare. Procesul de coacere se va prelungi, așa că vor rămâne fresh mai mult timp. De asemenea, dacă o roșie a fost tăiată pe jumătate, nu este bine să fie lăsată în bucătărie. În plus, în acest caz, partea tăiată trebuie pusă cu fața în jos într-un bol de sticlă, altfel riscăm ca a doua zi să nu mai fie bună de mâncat.

Se va deshidrata destul de repede în frigider. A doua zi va fi mai degrabă o roșie pastoasă, în loc de una suculentă, a mai adăugat Matt.

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