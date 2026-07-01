Denisa Drăgan, criticată de fani pentru că face întrerupere de sarcină. Mesajul acid transmis de soția lui Ramore

Denisa Drăgan a dat o veste tristă fanilor ei. Chiar în ziua în care a împlinit vârsta de 30 de ani, soția lui Ramore a aflat că trebuie să facă întrerupere de sarcină. Aceasta urma să aducă pe lume cel de-al doilea copil.

Denisa Drăgan, soția lui Ramore, fostul concurent de la iUmor, trece prin momente dificile. Aceasta are complicații cu cea de-a doua sarcină, așadar este nevoită să renunțe la copil. Imediat după ce a anunțat totul pe rețelele de socializare, influencerița a primit atât mesaje de susținere, cât și critici.

O internaută a povestit cum mama ei a trebuit să renunțe, la rândul ei, la sarcină, însă în ciuda a ceea ce au spus medicii nu a luat această decizie. Mai mult decât atât, cea care a lăsat mesajul este o persoană cunoscută. Reacția Denisei nu a întârziat să apară.

Cum a răspuns Denisa Drăgan criticilor, după ce a anunțat că face întrerupere de sarcină

Sarcina Denisei Drăgan este în pericol. Medicii au sfătuit-o să renunțe la bebelușul nenăscut, astfel că, deși decizia a fost una grea, influencerița s-a conformat. Aceasta a explicat prin intermediul videoclipului că implantarea s-a făcut pe cicatricea din urma operației de cezariană, iar continuarea sarcinii ar fi putut avea complicații serioase, inclusiv decesul fătului sau al mamei.

Reacțiile în urma veștii au apărut rapid, însă nu au fost doar comentarii plăcute. Durerea influenceriței a fost și mai adâncită atunci când a văzut că a fost criticată pentru alegerea făcută. Aceasta i-a răspuns unei internaute care a spus că mama ei nu a renunțat la copil, chiar dacă medicii i-au spus să facă asta. Cea care a lăsat acest comentariu este nimeni alta decât Dana Roba. Denisa Drăgan a explicat că mai mulți doctori i-au vorbit despre riscurile la care se expune dacă nu face întrerupere de sarcină.

Dana, draga mea, aici nu este o concurență între maicăta și mine, care este mai mamă dintre doamna mamă a lui Dana și doamna mamă a lui Alba. Încerc să gândesc dacă tu ai conectat creierul cu gura, în momentul în care ai lăsat comentariul ăsta. Cinci doctori separați mi-au spus că pot să mor. De la săptămâna șase, șapte încolo, pot să mor. Eu am un copil de crescut. Dacă mama a luat riscul de a-și pierde viața pentru a te face pe tine și a lăsa 11 copii în urmă, atunci problema nu mai este la medici și nici la tine. Eu înțeleg că tu încerci să faci un fel de clickbait pe aici, pe internetul ăsta, pentru că ai devenit extraordinar de infimă și pentru că nicio calitate nu te mai caracterizează decât, câți bărbați ți-au trecut ție în pat sau cât de des te postezi în sutien și în chiloței în poziții lascive, însă hai să nu ne dăm cu părerea în situații senzitive, a declarat Denisa Drăgan pe TikTok.

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