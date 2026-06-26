Denisa Drăgan, decizie radicală! De ce a concediat-o pe bona fiicei sale

Denisa Drăgan a decis să întrerupă colaborarea cu bona fiicei sale, după o serie de situații pe care le consideră extrem de grave și care, potrivit relatării sale, ar fi pus în pericol siguranța copilului. Cazul a fost făcut public pe rețelele sociale, unde influencerița a descris, în linii mari, evoluția relației profesionale și motivele care au dus la despărțirea de persoana angajată pentru îngrijirea copilului.

Inițial, lucrurile păreau să meargă bine. Bona fusese angajată în urmă cu câteva luni și, la început, ar fi dat dovadă de implicare și atenție față de copil, ceea ce a făcut ca încrederea familiei să crească rapid. În această perioadă, activitățile zilnice, rutina copilului și sarcinile casnice asociate îngrijirii păreau să fie gestionate corespunzător, iar familia a considerat că a găsit o persoană potrivită pentru acest rol important.

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Pe parcurs însă, situația s-ar fi schimbat semnificativ. Potrivit relatării făcute ulterior, comportamentul bonei ar fi devenit tot mai neglijent, iar atenția acordată copilului ar fi scăzut considerabil. Familia a început să observe lipsa de implicare și o atitudine care, în opinia lor, nu mai corespundea responsabilităților asumate inițial.

Un element important care a dus la tensionarea relației a fost descoperirea unor informații care nu ar fi fost comunicate la momentul angajării. În procesul de recrutare, ar fi existat o condiție clară privind situația personală a bonei, iar ulterior familia ar fi aflat că această informație nu fusese prezentată corect. Acest aspect a fost perceput ca o încălcare a încrederii, amplificând suspiciunile deja apărute.

Situația a escaladat în momentul în care familia a observat, prin monitorizare video a locuinței, o serie de episoade considerate îngrijorătoare. În anumite momente, copilul ar fi fost lăsat fără supraveghere directă, în condiții în care starea sa de sănătate nu era una bună. Au fost invocate situații în care minorul ar fi prezentat febră, iar adultul responsabil nu s-ar fi aflat în aceeași încăpere sau nu ar fi intervenit prompt.

„În prima lună și jumătate a fost un om extraordinar. Atenție la detalii, curățenie, atenție la copil. La un moment dat, ea s-a împrietenit cu niște fete de la ea din țară. De atunci, fata mea avea trei viteze: încet, foarte încet și deloc. Avea zero viteză în ceea ce privește pericolul la care este supus copilul. Ajunsesem să o aștept eu pe ea să se machieze, să se coafeze. Eu am aflat că ea are copil, deși nu a spus la interviu. Nu am dat-o afară atunci. E un lucru mare să mă minți. Noi am încercat să îi oferim ce e mai bun. N-am lăsat-o să gătească. Am tratat-o ca pe sora mea. După care, mi-a pus copilul în pericol. Am plecat la muncă, nu am știut că fata are streptococ și că se va simți rău. La ora 12:00, m-am uitat pe camere. Copilul era singur, iar ea era în camera ei și se pusese la somn. Copilul meu a fost lăsat să zacă în pat, cu febră. La intrare, ușa era deschisă. Copilul meu putea să se trezească, să își rupă gâtul pe scări, fiind chiaun de febră 40. Mai rău, un psihopat putea intra și să o scoată pe brațe. Mai rău, putea să coboare și să se ducă în piscină și să moară înecată.”, a transmis Denisa.

Ulterior, Denisa Drăgan a anunțat că se află în căutarea unei noi persoane care să preia acest rol, insistând asupra experienței și seriozității pe care le consideră esențiale. De asemenea, a menționat interesul pentru colaborarea cu agenții specializate, în speranța de a găsi mai rapid o persoană calificată și verificată pentru îngrijirea copilului.

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