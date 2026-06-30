Acasă » Știri » Soția lui Ramore, nevoită să facă avort. Vestea a căzut ca un trăsnet: ”Îmi pune viața în pericol”

Soția lui Ramore, nevoită să facă avort. Vestea a căzut ca un trăsnet: ”Îmi pune viața în pericol”

De: Denisa Crăciun 30/06/2026 | 22:03
Denisa Drăgan trebuie să renunțe la sarcină/ sursa foto: captură video TikTok-colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Denisa Drăgan traversează o perioadă dificilă. Ea este însărcinată cu cel de-al doilea copil, însă marți, 30 iunie, chiar în ziua aniversării sale a primit o veste cumplită. Aceasta a transmis prin intermediul unui videoclip pe rețelele de socializare că are probleme cu sarcina și urmează să ajungă pe mâna medicilor.

Denisa Drăgan, iubita lui Ramore, trece prin clipe grele. Chiar în ziua în care a împlinit 30 de ani, influencerița a primit o veste tristă. Aceasta este însărcinată cu cel de-al doilea copil, însă este nevoită să facă întrerupere de sarcină. Ea se confruntă cu probleme de sănătate serioase, care îi pun în pericol atât viața fătului, cât și pe cea a mamei.

Denisa Drăgan trebuie să renunțe la sarcină

Ea și Ramore s-au împăcat în urmă cu ceva timp, după o perioadă în care au fost despărțiți. Cei doi au o fetiță pe nume Alba, iar drumurile lor s-au reunit, astfel că iubirea a învins. Aceasta este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește totul cu fanii ei. De curând, ea a anunțat cu bucurie că este din nou însărcinată, dar fericirea nu a durat prea mult pentru ea.

Marți, 30 iunie, chiar în ziua în care a împlinit 30 de ani, a aflat de la medici că trebuie să facă o intervenție de urgență. Mai mult decât atât, este nevoită să facă întrerupere de sarcină, pentru că atât viața fătului, cât și a ei este pusă serios în pericol. Ea a explicat prin intermediul unui videoclip postat pe TikTok faptul că implantarea s-a făcut pe cicatricea din urma operației de cezariană.

Astăzi am împlinit 30 de ani, știm deja că sunt însărcinată cu al doilea copil, însă astăzi am aflat că trebuie să fac de urgență o operație (…) Va trebui să stau în spital multă vreme (…) Implantarea s-a întâmplat pe cicatricea de cezariană pe care am avut-o cu fiica mea, norocul meu este că sunt foarte puțini doctori care fac operația asta, având în vedere că este o operație destul de complicată, a transmis ea pe TikTok.

Ce riscă dacă păstrează sarcina

Denisa Drăgan a explicat și riscurile la care s-ar expune în cazul în care ar păstra sarcina. Aceasta a spus că ar putea face hemoragie internă, iar asta ar duce la deces. Deși este o decizie grea, vedeta se gândește la fiica ei, Alba, astfel că va face întrerupere de sarcină.

Dacă aș ține sarcina, risc chiar și să mor, să se rupă uterul și să fac hemoragii interne, ba chiar să perforeze vezica (…) Mi-aș pune viața în pericol pentru un copil care încă nu este aici și aș risca să las fără mamă copilul care e mare și știe cine e mama. Dar oricum nu mă lasă medicii să o țin, pentru că îmi pune viața în pericol, a mai adăugat Denisa Drăgan.

VEZI ȘI: Soția lui Ramore, amenințată de George Pian! De la ce a pornit totul: ”Auzi, Deniso?!”

Denisa Drăgan încă își strigă durerea, după sarcina pierdută: „Azi ar fi trebuit să am 7 luni.” Mai vrea să conceapă un copil?

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Marilu Dobrescu, din nou pe mâna medicului estetician! La ce intervenție a apelat: ”Rezultatul e superb”
Știri
Marilu Dobrescu, din nou pe mâna medicului estetician! La ce intervenție a apelat: ”Rezultatul e superb”
De la ce a pornit conflictul între Mario Iorgulescu și Beinur, de fapt: ”Vreau să fac câteva precizări”
Știri
De la ce a pornit conflictul între Mario Iorgulescu și Beinur, de fapt: ”Vreau să fac câteva precizări”
Român arestat în Germania pentru TERORISM DE EXTREMĂ DREAPTĂ. Acuzat de planuri pentru „război al terorii”
Mediafax
Român arestat în Germania pentru TERORISM DE EXTREMĂ DREAPTĂ. Acuzat de planuri pentru...
Nicușor Dan e milionar, conform ultimei declarații de avere. Are în conturi sume impresionante, rămase după alegerile prezidențiale, bani pe care a promis să-i doneze
Gandul.ro
Nicușor Dan e milionar, conform ultimei declarații de avere. Are în conturi sume...
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport.ro
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere...
Mihaela Rădulescu, mesaj pe rețelele sociale după atacul cu bombă din Monaco care ar fi vizat un miliardar ucrainean
Adevarul
Mihaela Rădulescu, mesaj pe rețelele sociale după atacul cu bombă din Monaco care...
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
Digi24
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela...
Mihaela Rădulescu, mesaj după noaptea de GROAZĂ din Monaco
Mediafax
Mihaela Rădulescu, mesaj după noaptea de GROAZĂ din Monaco
Parteneri
Magda Pălimariu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia. Prezentatoarea a cucerit fanii cu apariția în costum de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Magda Pălimariu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia. Prezentatoarea a cucerit fanii cu apariția în...
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport.ro
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Atentat cu bombă în Monaco, acolo unde își face veacul Mihaela Rădulescu. Reacția vedetei după explozia care s-a soldat cu trei victime
Click.ro
Atentat cu bombă în Monaco, acolo unde își face veacul Mihaela Rădulescu. Reacția vedetei după...
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Digi 24
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Vestea momentului: Roboții umanoizi au început să fie închiriați cu ziua! Cât costă și ce știu să facă
Promotor.ro
Vestea momentului: Roboții umanoizi au început să fie închiriați cu ziua! Cât costă și ce...
BANCUL ZILEI. – Ea e femeia cu care ți-am zis că-ți fac lipeala!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ea e femeia cu care ți-am zis că-ți fac lipeala!
Toți șoferii care poartă un smartwatch trebuie să știe acest lucru
go4it.ro
Toți șoferii care poartă un smartwatch trebuie să știe acest lucru
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Descopera.ro
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Go4Games
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Nicușor Dan e milionar, conform ultimei declarații de avere. Are în conturi sume impresionante, rămase după alegerile prezidențiale, bani pe care a promis să-i doneze
Gandul.ro
Nicușor Dan e milionar, conform ultimei declarații de avere. Are în conturi sume impresionante, rămase...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Marilu Dobrescu, din nou pe mâna medicului estetician! La ce intervenție a apelat: ”Rezultatul e ...
Marilu Dobrescu, din nou pe mâna medicului estetician! La ce intervenție a apelat: ”Rezultatul e superb”
De la ce a pornit conflictul între Mario Iorgulescu și Beinur, de fapt: ”Vreau să fac câteva precizări”
De la ce a pornit conflictul între Mario Iorgulescu și Beinur, de fapt: ”Vreau să fac câteva precizări”
Marcel de la Insula Iubirii, schimbare radicală de look. Cum arată acum ”Maluma de România”
Marcel de la Insula Iubirii, schimbare radicală de look. Cum arată acum ”Maluma de România”
Ileana Sterp, primele declarații despre divorț. Sora lui Culiță s-a mutat în satul natal: ”Voi ...
Ileana Sterp, primele declarații despre divorț. Sora lui Culiță s-a mutat în satul natal: ”Voi ieși public cu lămuriri”
Doi miri au pus sumele plătite pentru meniu, artiști și locație pe invitațiile de la nuntă. Cadoul ...
Doi miri au pus sumele plătite pentru meniu, artiști și locație pe invitațiile de la nuntă. Cadoul minim pe care l-au recomandat
Vești pentru suporteri! Berea cu alcool va fi din nou disponibilă pe stadioanele din România
Vești pentru suporteri! Berea cu alcool va fi din nou disponibilă pe stadioanele din România
Vezi toate știrile