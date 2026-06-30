Soția lui Ramore, nevoită să facă avort. Vestea a căzut ca un trăsnet: ”Îmi pune viața în pericol”

Denisa Drăgan traversează o perioadă dificilă. Ea este însărcinată cu cel de-al doilea copil, însă marți, 30 iunie, chiar în ziua aniversării sale a primit o veste cumplită. Aceasta a transmis prin intermediul unui videoclip pe rețelele de socializare că are probleme cu sarcina și urmează să ajungă pe mâna medicilor.

Denisa Drăgan, iubita lui Ramore, trece prin clipe grele. Chiar în ziua în care a împlinit 30 de ani, influencerița a primit o veste tristă. Aceasta este însărcinată cu cel de-al doilea copil, însă este nevoită să facă întrerupere de sarcină. Ea se confruntă cu probleme de sănătate serioase, care îi pun în pericol atât viața fătului, cât și pe cea a mamei.

Denisa Drăgan trebuie să renunțe la sarcină

Ea și Ramore s-au împăcat în urmă cu ceva timp, după o perioadă în care au fost despărțiți. Cei doi au o fetiță pe nume Alba, iar drumurile lor s-au reunit, astfel că iubirea a învins. Aceasta este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește totul cu fanii ei. De curând, ea a anunțat cu bucurie că este din nou însărcinată, dar fericirea nu a durat prea mult pentru ea.

Marți, 30 iunie, chiar în ziua în care a împlinit 30 de ani, a aflat de la medici că trebuie să facă o intervenție de urgență. Mai mult decât atât, este nevoită să facă întrerupere de sarcină, pentru că atât viața fătului, cât și a ei este pusă serios în pericol. Ea a explicat prin intermediul unui videoclip postat pe TikTok faptul că implantarea s-a făcut pe cicatricea din urma operației de cezariană.

Astăzi am împlinit 30 de ani, știm deja că sunt însărcinată cu al doilea copil, însă astăzi am aflat că trebuie să fac de urgență o operație (…) Va trebui să stau în spital multă vreme (…) Implantarea s-a întâmplat pe cicatricea de cezariană pe care am avut-o cu fiica mea, norocul meu este că sunt foarte puțini doctori care fac operația asta, având în vedere că este o operație destul de complicată, a transmis ea pe TikTok.

Ce riscă dacă păstrează sarcina

Denisa Drăgan a explicat și riscurile la care s-ar expune în cazul în care ar păstra sarcina. Aceasta a spus că ar putea face hemoragie internă, iar asta ar duce la deces. Deși este o decizie grea, vedeta se gândește la fiica ei, Alba, astfel că va face întrerupere de sarcină.

Dacă aș ține sarcina, risc chiar și să mor, să se rupă uterul și să fac hemoragii interne, ba chiar să perforeze vezica (…) Mi-aș pune viața în pericol pentru un copil care încă nu este aici și aș risca să las fără mamă copilul care e mare și știe cine e mama. Dar oricum nu mă lasă medicii să o țin, pentru că îmi pune viața în pericol, a mai adăugat Denisa Drăgan.

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