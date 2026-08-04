„Don” Bittman (64 de ani), la bustul gol, a făcut un șpriț corespunzător în Mamaia. Companie selectă și discuții la nivel înalt, direct de pe șezlong

Cântărețul (și omul de afaceri) Dan Bittman a decis că are nevoie de un scurt beach-break, așa că s-a dus până în Mamaia, cea mai apropiată destinație de fițe în Sud-Estul Europei. A fost un sejur cu ștaif, imortalizat de CANCAN.RO într-o galerie foto disponibilă mai jos. Dan Bittman zici că e un „don” sicilian, trage dintr-un trabuc serios în compania unor domni relevanți din showbiz, dar nu dăm nume, mergem pe discreție. Doar pentru cunoscători!

Dan Bittman la bustul gol, o bere rece și nisipul fin de la Mamaia între degetele de la picioare. Iată ce și-ar fi dorit orice româncă (și nu numai) prin anii 2000. Nici acum nu stă rău maestrul Bittman, un Dan Alexa de 64 de ani, cu vorbele la el și un sex-appeal imbatabil. Printre iubitele lui Dan Bittman se numără blonde, brunete, se zvonește că ar fi fost în listă și o „furnicuță” din televiziune, dar nimic confirmat.

De data aceasta Dan Bittman e în vacanță relațională, a ieșit la o șuetă cu doi domni cu greutate în lumea mondenă, fumează un trabuc uriaș, semn că se discută sume mari, proiecte importante. Nu desfaci un cubanez pentru un mizilic, cum ar spune Radu Banciu.

Cântărețul ne prezintă un torso foarte masculin, chiar și la vârsta sa, în contrast puternic cu obrajii proaspăt bărbieriți. Bittman e bronzat serios, semn că e de câteva zile pe litoral. El duce o viață destul de sportivă, fără sedentarismul tipic pensionarilor. Pe măsuța aferentă șezlongului se găsește un pahar de șpriț sau de cocktain, cu paternitate incertă, dar nu e exclus ca Dan Bittman să se bucure de vară ca un român adevărat, cu niște aerosoli.

În mod atipic, Dan Bittman nu este însoțit de nicio doamnă sau domnișoară. Poate e într-un an sabatic din acest punct de vedere. În aprilie, pe o vreme la fel de însorită, CANCAN.RO l-a suprins pe Dan Bittman rezistând eroic privirilor unei superbe femei, cu bucle șatene, care îl ademenea pe artist în mrejele lui Eros. Imaginile sunt AICI. Deci, se păstrează trendul. Poate de aceea Dan Bittman este atât de „Unbothered. Moisturized. Happy. In my lane. Focused. Flourishing”.

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