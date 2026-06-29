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Fiul lui Dan Bittman a vrăjit-o pe fiica bossului de la Dinamo la o cafea. Alex Bittman a moștenit talentul celebrului său tată!

De: roxana tudorescu 29/06/2026 | 05:50
Fiul lui Dan Bittman a vrăjit-o pe fiica bossului de la Dinamo la o cafea. Alex Bittman a moștenit talentul celebrului său tată!
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Fiul lui Dan Bittman are un motiv în plus să zâmbească în ultima perioadă. Alex Bittman a fost surprins de CANCAN.RO în compania Evei Nicolescu, iar întâlnirea lor nu pare deloc întâmplătoare. În plus, și pe rețelele de socializare cei doi apar tot mai des şi unul în compania celuilalt, lucru care a stârnit și mai mult curiozitatea celor care îi urmăresc.

Așchia nu sare departe de trunchi! Dacă talentul muzical pare să fi fost moștenit, nici capitolul carismă nu pare să fi fost ocolit. Alex Bittman, fiul cel mare al lui Dan Bittman, dă impresia că a preluat de la celebrul său tată și șarmul care îl pune în centrul atenției în compania domnișoarelor frumoase.

Alex Bittman, la pas cu Eva Nicolescu!
Alex Bittman, la pas cu Eva Nicolescu!

Fiul lui Dan Bittman a moştenit carisma şi şarmul celebrului tată

Alex Bittman este fiul cel mare al lui Dan Bittman și, la fel ca tatăl său, și-a îndreptat atenția către muzică. De-a lungul timpului, a preferat să fie discret în privința vieții personale, însă aparițiile sale publice și activitatea din mediul online au atras tot mai des atenția. În ultima perioadă, numele său a început să fie asociat tot mai frecvent cu lumea mondenă.

Eva Nicolescu este fiica preşedintelui clubului Dinamo Bucureşti, Andrei Nicolescu. Este una dintre cele mai promițătoare tinere artiste din noua generație. Publicul a cunoscut-o după participarea în semifinalele Românii au talent, iar mai târziu a impresionat din nou în Vocea României, unde a ajuns până în marea finală, fiind apreciată pentru vocea sa și maturitatea artistică. Pasiunea pentru muzică a început încă din copilărie. În ultimii ani a urcat pe scene importante, inclusiv la Concertul de Crăciun de la Vatican, unde a cântat după ce a câștigat un concurs dedicat compozitorilor. În prezent, tânăra își construiește pas cu pas cariera muzicală și este considerată una dintre vocile cu cel mai mare potențial din generația sa.

Alex Bittman, tot mai des în compania Evei
Alex Bittman, tot mai des în compania Evei

Alex Bittman, la pas cu Eva Nicolescu!

Revenind la cei doi tineri, aceștia au fost surprinși în timp ce se îndreptau spre o cafenea din Capitală, unde Alex Bittman era așteptat de prietenii săi. Imaginile surprind o atmosferă relaxată și prietenoasă între cei doi, aceștia părând foarte degajați în timp ce mergeau împreună pe stradă.

Ambii au optat pentru ținute casual. Alex Bittman a purtat un tricou alb, pantaloni trei sferturi închiși la culoare, sneakers albi și o șapcă neagră. La rândul ei, Eva a ales un tricou negru oversized, purtat ca piesă principală, pe care l-a combinat cu adidași roz, o geantă albastră și câteva accesorii, completând un look îndrăzneț și modern.

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