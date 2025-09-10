Motivul REAL pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama copiilor săi, s-au despărțit: ”A fost prea de tot!”

Relațiile vedetelor stârnesc de obicei interesul oamenilor, iar despărțirile sunt însoțite de numeroase speculații. Povestea dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, a stat destul de mult timp pe buzele oamenilor. După aproape 30 de ani petrecuți împreună și trei copii, cei doi au decis să își spun”adio”, păstrând, însă, o relație civilizată de dragul familiei.

Deși nu au fost niciodată căsătoriți legal, relația lor a fost una puternică până în anul 2017, anul în care au hotărât să de despartă. Artistul a fost întrebat dacă Liliana a fost o femeie geloasă, iar răspunsul a fost dat imediat, fără să stea pe gânduri: „deloc”, a spus solistul trupei Holograf.

De ce s-au despărțit, de fapt, Dan Bittman și Liliana

Dan Bittman a mărturisit că din punctul său de vedere, relația s-a destrămată, tocmai din acest motiv. Lipsa geloziei și libertatea prea mare de care a beneficiat acasă, au contribuit categoric la destrămarea relației. Despărțirea s-a produs fără scandaluri și în termeni amiabili. Cei doi au păstrat o relație decentă, Liliana a rămas în locuința oferita de solist, alături de cei trei copii ai lor.

„Am mai zis-o de foarte multe ori, acasă am avut norocul de a fi cu o doamnă care nu a făcut din asta o prioritate, până când nu am călcat accelerația mult prea tare și s-a ales, adică a fost prea de tot. Nu am avut nicio presiune acasă, din punctul ăsta de vedere. Probabil că de asta s-a și ajuns unde s-a ajuns, pentru că nici măcar nu mi se spunea la 1 noaptea «Unde te duci, ce faci». Plecam câte o săptămână, mai primeam un telefon, eram întrebat «Ai uitat de noi?» Cum să uit. Nu a fost presiune, în schimb, am avut și momente bune în viață, câteva. Le număram pe degete”,a spus Dan Bittman într-un podcast realizat de Teo Trandafir.

Dan Bittman și Liliana au împreună trei copii, Alexandru în vârstă de 25 de ani, Patrick, 2o de ani și Mark în vărstă de 17 ani. Cei trei primesc sprijin necondiționat din partea părinților săi, însă Dan Bittman insistă ca aceștia să învețe valoarea banilor prin muncă:

„Când vin și muncesc, îi plătesc. Eu am vrut să-i învăț să aibă responsabilitate, să învețe să câștige bani, e o muncă, Alex știe, cunoaște foarte bine, toți trei știu să programeze tot sistemul. E o meserie și asta și am zis să învețe și ei ce e cu munca. Nu le dau bani, dar îi ajut, pentru că na… dar în limite normale. Cred că maică-sa îi învață să ceară (râde). Punctele noastre de vedere sunt diferite de multe ori, dar eu încerc să fiu mai înțelegător, le spun că trebuie să meargă pe drumul lor, să aibă parte de eșec, succes”. În ciuda problemelor dintre ei, solistul recunoaște meritele fostei sale partenere: „Liliana, mama copiilor mei. Ea a fost femeia pentru care am și făcut copiii. Până să ne despărțim, am stat vreo 29 de ani cât de cât împreună. Am făcut multe împreună. Ea a fost echilibrul. Dacă nu ai o femeie de genul ei, nu poți să duci o lucrare atât de mare”, a spus Dan Bittman, în podcastul „Fain și Simplu”.

Citește și: Ce reacție a avut fosta parteneră de viață a lui Dan Bittman când a aflat despre relația acestuia cu Monica Odagiu. Liliana se obișnuise să fie înșelată