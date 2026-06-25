Ce au aflat procurorii despre Denise Rifai și Dan Bittman? Relațiile prezentatoarei de la Antena 1, devoalate în interceptările realizate de DNA în dosarul de corupție

Denise Rifai se află în centrul unor dezvăluiri explozive care reies, potrivit surselor judiciare, din interceptările și înregistrările realizate de procurorii DNA într-un dosar de corupție. Dincolo de aspectele care vizează ancheta propriu-zisă, discuțiile atribuite vedetei ar conține detalii surprinzătoare despre viața sa personală, inclusiv despre relațiile cu Dan Alexa și Dan Bittman, dar și despre deplasări în Turcia pentru sesiuni de numerologie. CANCAN.RO are detalii!

Se pare că relațiile lui Denise Rifai cu antrenorul Dan Alexa și solistul Holograf Dan Bittman au fost devoalate în interceptările DNA, iar vedeta discuta fără perdea cu prietenii săi despre plecări în Turcia la sesiuni de numerologie.

Același surse judiciare susțin că „Rifai a fost interceptată, filată și înregistrată ambiental o bună perioadă de timp, iar din discuțiile acesteia cu Odeta a rezultat lejeritatea cu care acestea planuiau cum să ajute oamenii de afaceri iordanieni în demersul lor de obținere a autorizațiilor de construire. Concret, cele două vehiculau diverse nume și comentau adesea situația de blocadă de la nivelul Primariei Sectorului 6”, mai afirmă sursele noastre.

Ce au aflat procurorii despre Denise Rifai și Dan Bittman

Mai mult, potrivit informațiilor aflate la dosarul ajuns în instanță, Denise Rifai ar fi avut cel puțin o discuție directă cu primarul Ciprian Ciucu, căruia i-ar fi explicat că investitorii iordanieni dețin documentația completă necesară emiterii autorizației și că întârzierea procedurilor nu s-ar justifica.

Sursele CANCAN.RO susțin că interceptările ar conține și numeroase conversații care nu au legătură cu obiectul principal al anchetei, ci cu viața privată a jurnalistei. Potrivit acestora, Denise Rifai ar fi discutat deschis cu apropiați despre relațiile sale și despre întâlnirile pe care le-ar fi avut cu diverse persoane cunoscute din lumea publică. Printre numele care apar în aceste conversații s-ar afla și Dan Bittman. Sursele afirmă că vedeta povestea interlocutorilor despre întâlniri petrecute atât pe litoral, cât și în alte zone ale țării alături de solistul trupei Holograf.

Mai mult, aceasta ar fi explicat inclusiv modul în care erau organizate respectivele întâlniri pentru a evita atenția publicului. Concret, potrivit surselor, cei doi ar fi ales să se cazeze în același hotel, însă la etaje diferite, astfel încât să nu existe suspiciuni privind apropierea lor.

Interceptările aflate în posesia procurorilor ar conține și discuții despre deplasările făcute de Denise Rifai în Turcia. Potrivit surselor noastre, vedeta ar fi participat în repetate rânduri la sesiuni de numerologie, subiect despre care ar fi vorbit fără rețineri în conversațiile purtate cu persoane apropiate. Aceste dialoguri s-ar regăsi atât în înregistrările ambientale, cât și în convorbirile telefonice interceptate de anchetatori. Tehnica ar fi fost montată în mașina vedetei iar pe lângă înregistrările ambientale, procurorii DNA ar deține și interceptări ale discuțiilor telefonice ale vedetei de la Antena 1.

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Ce legătură ar avea Denise Rifai cu dosarul DNA al lui Ciprian Ciucu. Detalii din anchetă