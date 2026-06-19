Denise Rifai a ajuns la DNA, după ce a fost pusă sub acuzare! Gestul făcut de vedeta de la Antena 1 înainte de audieri

DNA a pus sub acuzare mai multe persoane într-un dosar de corupție în care sunt vizate presupuse fapte de luare și dare de mită, dar și folosirea de informații nedestinate publicității. Printre cei menționați se află Denise Rifai, care are calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită, precum și Ciprian Ciucu, plasat sub control judiciar și acuzat de luare de mită, potrivit procurorilor Direcția Națională Anticorupție. CANCAN.RO are primele imagini cu Denise Rifai înaintea audierilor de la DNA! Jurnalista a fost surprinsă în momentul în care a ajuns pentru o nouă rundă de declarații în fața procurorilor.

Procurorii Secției a II-a au chemat-o din nou pe jurnalista Denise Rifai la DNA, în această după amiază, la ora 17.00, însă aceasta a ajuns la audieri la ora 18, din cauza filmărilor pentru emsiunea „Furnicuțele”, difuzată pe Antena 1. Denise Rifai a fost audiată de mai multe ori în ultimele zile de procurorii DNA iar în același dosar, apare și numele Odetăi Nestor, fost președinte ONJN, care a fost reținută de instanță și plasată sub măsuri preventive, în contextul anchetei instrumentate de Direcția Națională Anticorupție.

Denise Rifai a ajuns din nou la DNA

Ciprian Ciucu, fost ​primar ​al ​Sectorului ​6 ​București, ​începând ​cu ​data ​de ​18 ​iunie ​2026, a fost pus sub acuzare pentru luare de mită și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile: „Inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului CIUCU CIPRIAN, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București”, susține DNA. Procurorii susțin că acesta a beneficiat de servicii de publicitate și consultanță electorală oferite în contextul activității sale politice, acuzații pe care urmează să le clarifice în cadrul anchetei.

Procurorii DNA continuă și astăzi audierile în acest caz, dorind să afle mai multe informații după mărturiile obținute în complexul dosar. Ieri, Secția a II-a a DNA a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pe Ciprian Ciucu, a obținut două arestări în caz la Tribunalul București și a pus alte trei persoane sub control judiciar.

Până la acest moment, Denise Rifai nu a oferit declarații publice și nici nu a acordat vreun interviu pe marginea acuzațiilor care i se aduc. Rămâne de văzut dacă jurnalista va alege să își spună punctul de vedere în perioada următoare și cum va evolua ancheta care ține în atenția publicului nume importante din media și politică.

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