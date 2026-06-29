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Radu Ștefan Bănică și-a scos iubita la defilare prin Capitală într-o ținută incendiară. N-a avut nicio șansă să treacă neobservată!

De: Adrian Vâlceanu 29/06/2026 | 07:50
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Radu Ștefan Bănică, 24 de ani, băiatul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr, a fost surprins de CANCAN.RO la o plimbare de mânuță cu iubita sa, tânăra Ioana Văllimărescu. Cei doi tineri membri ai aristocrației showbiz-ului se plimbă cu maximă dezinvoltură printre muritorii de rând, fără fițe de vedetă, cu toate că au amândoi un CV destul de impresionant. E frumoasă viața la 20 și ceva de ani! Avem imagini cu unul dintre cele mai „hot” cupluri ale momentului!

Al treilea Ștefan al Dinastiei Bănică, este el însuși un bărbat foarte dorit și cel puțin la fel de chipeș ca tatăl său și ca regretatul lui bunic, actorul și cântărețul Ștefan Bănică Senior. Este deci firesc ca și Radu să pășească pe calea showbiz-ului. Anul acesta, tânărul actor a fost cooptat în echipa juriului emisiunii „Vedeta familie”, de altfel un termen care i se potrivește, el provenind dintr-o familie de vedete.

Cine e Radu Ștefan Bănică?

Radu Ștefan Bănică e primul copil din cei trei al lui Ștefan Bănică Jr, din relația cu Camelia Constantinescu. Părinții lui Radu nu au fost niciodată căsătoriți, au avut o relație relativ scurtă, de doar cinci ani, iar despărțirea s-a produs când Radu avea o vârstă fragedă. A păstrat însă relația cu tatăl său care, deși nu-și dorea ca Radu să aibă o carieră în muzică la fel ca el, până la urmă a acceptat că destinul îl îndrumă și pe Radu spre lumea artistică.

Nu poți ascunde ceva atât de frumos, Radu!

Radu Ștefan și Ioana par fericiți. Ea e studentă la Londra și probabil a început vacanța deja, deci e una dintre primele ieșiri ale acestei veri. Cei doi se alătură unui grup de tineri. Amândoi sunt remarcabil de instagramabili, sunt practic o postare virală continuă, din orice unghi i-ai privi arată bine, exact ca o prăjitură.

Ținuta Ioanei este wow!

Radu, deși a moștenit frumusețea atât de la mama sa cât și de la tatăl lui, e totuși cochet. Poartă pantofi cu talpă enormă, stil platformă, ca să pară și mai înalt, deși însuși tatăl său susține că e o variantă îmbunătățită, mult mai înalt decât media familiei. Ioana, însă, e atât de sigură pe cât de bine arată încât poartă doar niște pantofi sport cu talpa plată. Pantalonii scurți stil fustă cu volănașe sunt însă la cu totul alt nivel.

 

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NU RATA! RADU ȘTEFAN BĂNICĂ, NUMAI UN ZÂMBET ÎN COMPANIA UNEI DOMNIȘOARE LA PETRECERE. IMAGINILE CARE S-AR PUTEA SĂ NU-I PICE BINE IUBITEI LUI!

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