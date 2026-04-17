Ce s-a întâmplat în culisele emisiunii unde fiul lui Ștefan Bănică Jr. este jurat: „De nervi, din cauza mea”

Radu Ștefan Bănică îi calcă pe urme tatălui său celebru nu doar în privința carierei muzicale, ci și în ceea ce privesc proiectele tv. Artistul face parte din juriul emisiunii „Vedeta Familiei” de la TVR 1. Sezonul cu numărul 8 al emisiunii debutează duminică, 19 aprilie, de la ora 20:00, cu un format revigorat, o dinamică nouă în platou și o serie de schimbări care ridică spectacolul la un alt nivel. Emisiunea-concurs muzical dedicată copiilor talentați și părinților lor, „Vedeta Familiei” intră astfel în prime time, într-o competiție directă cu programe puternice din grila concurenței.

„Cel de-al optulea sezon «Vedeta Familiei» vine cu totul resetat. Debutul noului sezon va avea loc duminică, 19 aprilie, de la ora 20:00, iar Cătălin Neamțu, actor și stand-up comedian, se alătură în rol de coprezentator.

Cunoscut pentru umorul său, Cătălin Neamțu se alătură echipei cu forțe proaspete, dar și cu o serie de proiecte în plan. Actorul și-a propus ca, din această primăvară, să își recapete forma fizică, așa că a anunțat că a intrat la dietă, mai ales că și în trecut a reușit să jongleze spectaculos cu kilogramele. Cura de slăbire este însă greu de ținut atunci când colegii de platou îi pun piedici la fiecare pas. În fruntea răutăților: coprezentatoarea Florina Constantinescu și juratul Radu Ștefan Bănică.

„Dinamica s-a schimbat complet în platou. În acest sezon, jurizarea va fi mai serioasă, pentru că exigențele în competiție sunt tot mai mari. Vor fi și modificări de decor și stilistică vizuală, iar show-ul trece la un alt nivel. O nouă energie pentru «Vedeta Familiei»”, promite coprezentatoarea Florina Constantinescu.

Ce se întâmplă în culisele „Vedeta Familiei”?

Atmosfera din culise este una relaxată și plină de umor, unde glumele și micile „tentații culinare” devin parte din rutina de filmare. Deși Cătălin Neamțu încearcă să adopte un stil de viață mai sănătos, colegii de platou transformă fiecare pauză într-un test al voinței pentru el.

„I-am dat dieta lui Cătălin Neamțu peste cap complet! Omul vine disciplinat, cu apă plată și voință de fier și pleacă cu saleuri în buzunar. Eu? Ronțăi non-stop: covrigei, ciocolată, pateuri… îmi dau energie. El rezistă ….5-10 minute. După care începe să ciugulească, pe sistem emoțional, „de nervi” din cauza mea. Evident că îi mai zic câte ceva de glumele lui. Am ajuns să ne întrecem în saleuri între duble. Filmăm și facem concurs de ronțăit! Iar Radu Ștefan Bănică e pe aceeași lungime de undă cu mine. Intră pe platoul de filmare și replica e mereu: «Flori, azi ce mai mâncăm?»”, a povestit Florina Constantinescu.

Mai mult, vedeta glumește spunând că această „complicitate culinară” este plătită tot de prezentator.

„E și o parte «nedreaptă». Noi doi suntem slabi și Neamțu plătește factura!”, a povestit Florina Constantinescu.

Așa cum telespectatorii TVR 1 s-au obișnuit deja, și în noul sezon „Vedeta Familiei” deciziile vor fi în mâinile a șapte personalități recunoscute și iubite de public: Andreea Bălan, Aurelian Temișan, Bibi, Sanda Ladoși, Crina Mardare, Radu Ștefan Bănică și Elena Gheorghe. Juriul va analiza și evalua, în fiecare etapă, prestațiile copiilor înscriși în competiție. Însă, în fiecare ediție, la masa juriului vor fi doar trei dintre cei șapte, iar combinația acestora va fi ținută secret până în ziua filmărilor. Nici măcar prezentatorii nu vor ști dinainte cine va decide câștigătorul.

CITEȘTE ȘI: Andreea Bălan revine pe micile ecrane după ce a plecat de la Antena 1: ”Evident că nu la același post!”

ACCESEAZĂ ȘI: Radu Ştefan Bănică a “atacat” situația cu unghiuța. L-a lovit o urgență dentară și a luat problema în propriile mâini