Cu ce se ocupă noua iubită a lui Florin Ristei, de fapt. Artistul și-a asumat relația cu Andreea

Florin Ristei a dat din nou lovitura pe plan sentimental. Artistul a fost deconspirat de CANCAN.RO, după ce a fost surprins în compania Andreei Ramona, fosta iubită a lui Vicenzo Castellano. Cei doi porumbei s-au afișat împreună chiar în Capitală, la un pahar de prosecco.

Știind că fotografiile s-au răspândit deja rapid pe internet și că în lumea showbizului lucrurile rareori rămân ascunse mult timp, cei doi au ales să nu mai evite subiectul. Imaginile recente din vacanța lor, publicate fără rețineri, surprind o apropiere evidentă și momente care nu mai lasă loc de dubii. Așa s-a aflat povestea lor și identitatea femeii care i-a cucerit inima artistului.

Cu ce se ocupă noua iubită a lui Florin Ristei

Andreea Ramona și-a construit cariera în domeniul fitnessului. Ea activează ca instructor și promovează constant un stil de viață sănătos și activ. Pasiunea pentru sport și timpul dedicat antrenamentelor se reflectă în forma fizică impecabilă pe care o afișează, transformând-o într-o prezență remarcată atât în mediul online, cât și în cercurile mondene.

Numele ei a mai fost asociat în trecut cu lumea mondenă, după relația intens mediatizată pe care a avut-o cu milionarul Vincenzo Castellano. Deși este mama unui băiețel, Andreea continuă să îmbine cu succes viața de familie cu activitatea profesională.

Andreea Ramona l-a dat de gol pe artist

Relația nu mai este un secret, iar primele indicii au apărut chiar pe rețelele de socializare. Andreea Ramona a stârnit curiozitatea urmăritorilor după ce a publicat o fotografie realizată din interiorul unei mașini aflate în mers. Deși imaginea nu dezvăluia în mod explicit identitatea persoanei care o însoțea, un detaliu a atras imediat atenția.

În cadru se observa mâna șoferului așezată pe piciorul tinerei, într-un gest plin de afecțiune. Chipul bărbatului nu apărea în fotografie. Însă internauții au remarcat rapid tatuajele distinctive de pe braț, asociindu-le fără ezitare cu Florin Ristei. Astfel, ceea ce părea la prima vedere o postare discretă s-a transformat într-un indiciu suficient pentru ca fanii să lege numele celor doi.

Florin Ristei a bifat o nouă cucerire

La rândul său, Florin Ristei a alimentat speculațiile publicând pe rețelele sociale o imagine artistică, realizată alb-negru, care surprinde un moment de apropiere dintre el și Andreea Ramona. În fotografie, tânăra apare într-un gest tandru, confirmând astfel legătura specială dintre cei doi.

Imaginea a fost realizată în timpul unei vacanțe petrecute împreună, departe de ritmul alert al Capitalei, și pare să marcheze prima apariție asumată a cuplului. Deși este încă devreme pentru a spune încotro se îndreaptă relația lor, imaginile distribuite în mediul online sugerează că cei doi traversează o perioadă plină de entuziasm și apropiere, începutul verii găsindu-i mai fericiți ca niciodată.

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