De la „Waity Katie” la simbolul monarhiei. Povestea transformării spectaculoase a lui Kate Middleton

Kate Middleton este considerată astăzi unul dintre cei mai importanți membri ai Familiei Regale Britanice, însă drumul până la acest statut nu a fost lipsit de sacrificii. Potrivit expertei regale Katie Nicholl, Prințesa de Wales a fost nevoită să renunțe la multe aspecte ale vieții sale de dinainte pentru a se adapta lumii stricte a monarhiei, iar această transformare s-a făcut cu eleganță și discreție.

Kate Middleton, lăudată pentru felul în care s-a integrat în Familia Regală

Familia Regală Britanică a primit de-a lungul timpului mai mulți membri proveniți din afara aristocrației, iar unul dintre cele mai cunoscute exemple este Kate Middleton. Deși înainte de căsătoria cu Prințul William a fost ironizată ani la rând și poreclită „Waity Katie”, astăzi este apreciată pentru calmul, eleganța și demnitatea de care dă dovadă.

Corespondenta regală a revistei Vanity Fair, Katie Nicholl, a vorbit despre parcursul Prințesei de Wales într-un interviu acordat Fox News Digital.

„Catherine, Prințesa de Wales, a fost întotdeauna un atu foarte valoros pentru Familia Regală”, a declarat aceasta.

„A făcut o tranziție fără probleme într-o lume unică”

Katie Nicholl a explicat că adaptarea unei persoane din afara aristocrației la regulile monarhiei este un proces extrem de dificil.

„Este persoana obișnuită care s-a căsătorit cu un membru al Familiei Regale și a făcut o tranziție fără probleme în acea lume unică a regalității. Nu este deloc ușor. Există un nivel uriaș de sacrificiu pentru a deveni membru al Familiei Regale”, a spus experta.

Ea a subliniat că Prințesa de Wales a fost nevoită să renunțe la foarte multe lucruri pentru noul său rol.

„Catherine a trebuit să renunțe la enorm de multe și, totuși, face totul cu multă eleganță și demnitate, întotdeauna cu zâmbetul pe buze. Este, fără îndoială, cel mai mare atu al monarhiei”, a adăugat Nicholl.

Regele Charles și regina Camilla o apreciază în mod deosebit

Potrivit aceleiași surse, Regele Charles al III-lea are o afecțiune deosebită pentru nora sa și „o adoră”. Același lucru este valabil și în cazul reginei Camilla, care o apreciază foarte mult pe Kate.

Relația dintre Regele Charles și Prințesa de Wales s-ar fi consolidat și mai mult după ce amândoi s-au confruntat cu diagnostice de cancer. Presa britanică a relatat că, la scurt timp după intervenția chirurgicală abdominală programată a lui Kate, regele, internat la rândul său pentru propria procedură medicală, a vizitat-o.

Lupta cu boala i-a apropiat și mai mult

Opinia lui Katie Nicholl este împărtășită și de jurnalista și fotografa britanică Helena Chard, care a declarat pentru Fox News Digital că Regele Charles vede în Prințesa Catherine un pilon esențial al monarhiei.

„Regele Charles vede o valoare enormă în Prințesa Catherine. Nu doar ca soție a moștenitorului tronului, ci ca piatră de temelie a monarhiei. Își iubește cu adevărat draga noră”, a afirmat Chard.

Ea a adăugat că regele se bucură vizibil de compania ei și că experiențele similare prin care au trecut în lupta cu cancerul au creat o legătură profundă între ei.

„Chipul lui se luminează când este alături de ea. Au interese comune și au trecut printr-o experiență similară în lupta cu cancerul, care a creat o legătură profundă și o înțelegere ce depășesc îndatoririle oficiale”, a spus Helena Chard.

CITEȘTE ȘI: Apariție de poveste pentru familia regală. Prințul William și Kate au venit cu toți cei trei copii la Jocurile Commonwealth

Regele Charles rupe o tradiție regală veche de aproape 190 de ani. Decizia privind Palatul Buckingham ar putea schimba monarhia pentru totdeauna