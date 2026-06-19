1.500 lei amendă pentru toți bucureștenii care refuză să facă acest lucru acum, în 2026. Mulți cred că nu este o obligație, dar se înșală

Mulți bucureșteni folosesc zilnic mijloacele de transport în comun, iar unii dintre ei călătoresc adesea cu autobuzul sau tramvaiul fără a plăti un bilet. Iar în situația în care dau nas în nas cu controlorii se bazează pe unul dintre cele mai mari mituri urbane care spune că în fața acestora nu ai obligația să te legitimezi și poți scăpa basma curată. Însă nu este chiar așa.

Puțini sunt cei care știu că regulile sunt mai stricte decât par la prima vedere, iar un simplu refuz în fața controlorilor se poate transforma rapid într-o sancțiune usturătoare. În 2026, amenzile pot ajunge până la 1.500 de lei pentru cei care nu respectă prevederile legale.

1.500 lei amendă pentru toți bucureștenii care refuză să facă acest lucru acum, în 2026

Una dintre cele mai întâlnite situații apare în timpul controalelor de rutină. Deși mulți călători cred că nu sunt obligați să se legitimeze atunci când sunt verificați, realitatea este cu totul alta. Dacă un pasager este prins fără titlu de călătorie valabil sau refuză să coopereze cu echipele de control, acesta poate fi sancționat, iar în anumite cazuri poate fi solicitat și sprijinul poliției pentru stabilirea identității.

Pentru situațiile în care călătorii sunt prinși fără bilet există o credință generală că „dacă nu ești polițist, n-ai dreptul să îmi ceri buletinul, așa că pot să plec”. Ei bine, în realitate, mecanismul legal este gândit în așa fel încât pasagerul este obligat să se legitimeze.

Concret, Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local și regulamentele interne ale companiilor de transport (aprobate prin Hotărâri de Consiliu General/Local) oferă controlorilor calitatea de agenți constatatori. Ceea ce înseamnă că aceștia au dreptul legal să solicite actul de identitate pentru a scrie procesul-verbal de contravenție dacă prind un călător fără bilet.

Însă, deoarece controlorii STB nu au dreptul legal să rețină persoane cu forța sau să le caute în buzunar, ei vor chema imediat echipajul de Poliție Locală sau Jandarmeria (care de multe ori circulă pe traseu chiar în aceeași mașină cu echipele de control). Iar în momentul în care polițistul local sau jandarmul solicită actul de identitate pentru a ajuta la identificare, refuzul devine o contravenție gravă conform Legii 61/1991 privind normele de conviețuire socială.

Așadar, cei care refuză să se legitimeze în această situație pot încasa amenzi usturătoare. Mai exact, amenda este cuprinsă între 500 lei și 1.500 lei.

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