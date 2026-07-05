Fabrica din România care a trecut testul timpului. Funcționează neîntrerupt de 190 de ani

O companie din România își desfășoară activitatea fără întrerupere de aproape 190 de ani. Fabrica de hârtie de la Petrești, din județul Alba, considerată cea mai veche unitate de profil din țară, a rezistat tuturor etapelor istorice majore, de la perioada monarhiei austro-ungare și Regatul României, până la regimul comunist și tranziția de după 1989, trecând prin multiple procese de reorganizare și modernizare. În prezent, compania a devenit un jucător important la nivel regional, având activitate în 18 state europene.

Pehart Grup se numără printre cei mai importanți producători de hârtie din Europa de Sud-Est, având un portofoliu divers care include hârtie igienică, prosoape de hârtie, șervețele și alte produse destinate igienei, pedar și role industriale folosite de alți producători în procesul de transformare a hârtiei pentru uz casnic și industrial. Pe piața din România, compania deține aproape 50% din segmentul de profil.

Facilități de producție la Petrești și Dej

La nivelul celor două unități de producție, aflate la Petrești și Dej (județul Cluj), sunt fabricate anual aproximativ 100.000 de tone de hârtie tissue, iar capacitatea de procesare a produselor finite depășește 75.000 de tone. Aproximativ 35% din producție este destinată exportului.

Compania principală a grupului a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 767,5 milioane de lei (circa 153 de milioane de euro) și un profit net de 57 de milioane de lei (aproximativ 11,4 milioane de euro), cu un total de aproximativ 560 de angajați, dintre care aproape 300 lucrează la Petrești, iar restul la Dej.

180 de milioane de euro anual

O altă firmă din cadrul grupului a raportat anul trecut o cifră de afaceri de 118 milioane de lei. Totodată, a raportat și o pierdere netă de 19,5 milioane de lei (aproape 4 milioane de euro). În ansamblu, activitatea desfășurată pe cele două platforme industriale generează afaceri de aproximativ 180 de milioane de euro anual.

Compania românească face parte din portofoliul INVL Baltic Sea Growth Fund, considerat cel mai important fond de private equity din regiunea Țărilor Baltice. Tranzacția a fost încheiată în 2025, însă valoarea acesteia nu a fost făcută publică, potrivit Libertatea.ro.

„Private equity” se referă, pe scurt, la investiții realizate din capital privat în companii nelistate la bursă. Un astfel de fond atrage finanțări de la investitori instituționali și individuali — precum bănci, fonduri de pensii sau investitori privați — și le direcționează către achiziția unor companii cu potențial de dezvoltare. Ulterior, acestea sunt restructurate și modernizate, pentru ca mai târziu să fie vândute la o valoare mai mare.

Fondul baltic a preluat Pehart Grup de la Abris Capital Partners, un alt jucător activ în zona de private equity. La rândul său, Abris a achiziționat producătorul de hârtie în 2015 de la antreprenorul român Ioan Tecar, în două etape: inițial 55% din acțiuni, urmate de restul în 2017.

Ioan Tecar devenise proprietarul fabricii din Petrești în 2005, când a cumpărat activele companiei aflate într-o situație financiară dificilă — clădiri și echipamente — pentru aproximativ 3,7 milioane de lei (circa 1 milion de euro la acel moment).

Povestea fabricii de pe malul râului Sebeș a început în anul 1837

Istoria fabricii de hârtie din Petrești, localitate aparținând municipiului Sebeș, își are începuturile în anul 1837. Amplasată pe malul râului Sebeș, unitatea a fost gândită încă de la fondare în strânsă legătură cu resursele naturale ale zonei, apa jucând un rol esențial atât în alimentarea procesului tehnologic, cât și în facilitarea transportului materiilor prime.

În primele decenii de activitate, producția de hârtie se baza pe fibre naturale precum inul și cânepa. Acestea erau colectate, curățate și transformate într-o pastă fibroasă. Ulterior era întinsă în straturi fine, presată și lăsată la uscat. Din acest proces rezultat manual lua naștere hârtia, așa cum era produsă în acea perioadă.

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