Se construiește o fabrică uriașă lângă Capitală! Ce înseamnă pentru români această investiție

Japan Tabacco International (JTI), parte a grupului japonez Japan Tabacco, este prima multinațională din industria tutunului care a deschis o fabrică în România, în 1994. Noua fabrică, ce urmează să fie construită în Ilfov, consolidează poziția grupului în piața locală, investițiile totale în România depășind peste 70 de milioane de euro de-a lungul celor trei decenii de prezență pe piața locală. În acest an vor începe lucrările la noua unitate de lângă Capitală.

Noua fabrică din Ilfov va înlocui complet unitatea de producție din București, care a ajuns la capacitate maximă. Producția va fi mutată treptat, astfel încât să nu fie întreruptă activitatea firmei.

JTI deschide o nouă fabrică lângă București

Gigantul Japan Tabacco International (JTI) este unul dintre cei mai importanți jucători globali din industria tutunului, alături de companiile Philip Morris International sau British American Tabacco. Noua fabrică va fi construită în Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, lângă București, investiție care este estimată la aproximativ 300 de milioane de euro.

”JTI a anunțat astăzi o investiție de aproximativ 300 de milioane de euro pentru construirea unei noi fabrici ultramoderne în Ștefăneștii de Jos (județul Ilfov). Această investiție consolidează angajamentul pe termen lung al JTI față de România și marchează un nou reper în cei peste 30 de ani de prezență a companiei în țară. Aceasta este una dintre cele mai mari investiții realizate de JTI în România.

Reflectă încrederea pe termen lung în această țară, în infrastructura sa și în calitatea forței de muncă. România reprezintă o piață cheie pentru compania noastră, fiind un hub industrial important în Europa. În prezent, aproape 1.600 de angajați lucrează pentru JTI în România, în fabrică, sediul central, birourile de vânzări și în Global IT Hub, iar profesionalismul și dedicarea lor se numără printre punctele noastre forte”, a declarat Gabriella Offeddu, director general JTI România, Bulgaria și Moldova.

Lucrările sunt programate să înceapă anul acesta, termenul de finalizare fiind fixat pentru 2027. Toți cei 630 de angajați ai fabricii din București își vor continua activitatea în noua unitate de lângă Capitală.

Noua fabrică va avea o suprafață de circa 70.000 de metri pătrați și va integra echipamente și tehnologii avansate, precum și procese de producție extrem de eficiente, deschizând oportunități pentru dezvoltarea pe viitor Peste 70% din producția realizată în România este exportată către aproximativ 70 de piețe din întreaga lume.

„Proiectată să funcționeze cu energie 100% regenerabilă, noua fabrică va include, de asemenea, capacități extinse de gestionare a deșeurilor și propria stație de tratare a apei. Siguranța și calitatea vor rămâne priorități‑cheie pe tot parcursul lucrărilor de construcție și a derulării operațiunilor. Ceea ce construim este mai mult decât infrastructură – este un punct de referință pentru viitorul lanțului global de aprovizionare JTI.”, a mai spus Klus-Walter.

