Fabrica cu tradiție din România care intră în lichidare. Concurența produselor ieftine a pus capăt unei afaceri românești

De: Elisa Tîrgovățu 04/05/2026 | 14:29
Producătorul de mobilă Famos, un nume cu tradiție în industrie, se află în fața unui final de drum, după ce a decis intrarea în lichidare voluntară. Compania a început deja procesul de valorificare a tuturor activelor semnificative, în vederea închiderii activității.

De-a lungul timpului, Famos a fost unul dintre brandurile cunoscute din domeniu, având inclusiv legături cu fostul senator Attila Verestoy în structura acționariatului. Decizia actuală marchează sfârșitul unei perioade îndelungate de activitate pe piața mobilei din România.

Hotărârea vine după o perioadă lungă de dificultăți economice și schimbări mari pe piață, care au afectat puternic industria mobilei din România, conform Profit.ro.

Acționarii Famos au aprobat încă din 2024 oprirea activității de producție, iar ulterior au decis să scoată la vânzare toate bunurile companiei. Este vorba despre platforma industrială din Odorheiu Secuiesc, clădiri de birouri și centrul comercial Orion.

Valoarea totală a activelor scoase la vânzare a fost estimată la aproximativ 6,8 milioane de euro. Platforma industrială și halele au avut un preț minim de pornire de 2,9 milioane de euro. Mall-ul Orion a fost listat pentru cel puțin 3 milioane de euro.

Compania a ajuns în punctul în care se pregătește să semneze actele pentru dizolvare și lichidare voluntară, după ce activitatea a fost redusă treptat în ultima vreme.

Concedieri și reducere drastică a personalului

Odată cu decizia de închidere, Famos a intrat și într-un amplu proces de restructurare, care a dus la concedierea majorității angajaților. Compania a informat autoritățile cu privire la disponibilizarea a aproximativ 160 de persoane, practic întregul personal rămas.

Dacă în perioada de vârf societatea avea mii de salariați, în 2024 numărul acestora se redusese la puțin peste 160. În anii ’90, Famos era unul dintre cei mai mari producători de mobilă din România. Acesta a ajuns să aibă în jur de 2.600 de angajați și ocupând un loc important în industrie.

Istoria Famos își are începuturile în 1948, când un grup restrâns de tâmplari a înființat o mică unitate de producție. Într-un timp relativ scurt, aceasta s-a extins și a ajuns să funcționeze ca o cooperativă cu o poziție tot mai solidă.

Pe parcursul deceniilor, compania a cunoscut o dezvoltare constantă, consolidându-și statutul de jucător important în industria mobilei din România. Finalul actual marchează însă dispariția unui brand cu valoare simbolică, influențat de schimbările economice și de presiunea concurenței internaționale.

