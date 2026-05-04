Andrei Rotaru schimbare de look dramatică după despărțirea de Cristina Petre. Cum arată acum fostul concurent de la Insula Iubirii

După despărțirea dintre Cristina Petre și Andrei Rotaru, cunoscuți din cadrul emisiunii Insula Iubirii, fostul concurent pare că a intrat într-o nouă etapă a vieții sale. Acesta a trecut printr-o schimbare de look majoră, surprinzându-și complet fanii și stârnind numeroase reacții în mediul online.

Andrei Rotaru a revenit în atenția internauților după despărțirea de Cristina Petre, alături de care a avut o relație de 12 ani. Fostul concurent de la Insula Iubirii a trecut printr-o schimbare radicală imediat după separare și a început să fie tot mai activ în mediul online, după o perioadă în care a stat departe de ochii publicului.

Se spune că părul poartă mai departe amintiri, iar Andrei Rotaru a trecut la fapte după ce a rămas singur. Fostul concurent de la Insula Iubirii și-a luat prin surprindere fanii cu o schimbare de look la care puțini se așteptau.

Acesta a marcat despărțirea de fosta lui iubită printr-o schimbare de look radicală și s-a tuns chel și a postat pe rețelele de socializare primele imagini cu el după ce s-a tuns și a primit o mulțime de comentarii de laudă.

„Este bine oricum, important e ca sufletul sa iti fie liniștit!”, „Așa mai merge”, „Așa da, arăți mult mai bine”, „Parcă ai întinerit”, O nouă tunsoare, o nouă viață. Bravo, îți stă bine așa”, se arată o parte dintre comentarii.

Cristina Petre și Andrei Rotaru au încercat să-și salveze relația într-o vacanță

Într-o perioadă mai dificilă a relației lor, Cristina Petre și Andrei Rotaru au plecat în Bali pentru a încerca să repare lucrurile dintre ei. Cu toate că au avut parte de un proces îndelungat prin care să discute cele mai mari probleme, în final, au ajuns la separare.

„Pentru noi nu a fost niciodată atât de simplu sau „teoretic”. Nu am mers într-o vacanță ca să ne testăm sau să ne dăm răspunsuri într-un mod calculat. A fost o perioadă în care am încercat, sincer, să ne regăsim echilibrul după tot ce trăisem deja. Cu emoții reale, cu lucruri nespuse, cu apropiere, dar și cu multe răni care încă existau. Uneori, oamenii nu iau decizii într-un moment clar, ci trec printr-un proces. Așa a fost și la noi, unul uman, complicat și deloc simplu de pus în câteva cuvinte”, a scris Cristina Petre, în comentarii, pe TikTok.

