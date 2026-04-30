Andrei Rotaru, schimbare observată de fani! Cum a răspuns când a fost întrebat dacă este sub tratament

După ce a fost dat dispărut la Poliție, Andrei Rotaru a revenit în atenția publicului și pare dornic să își refacă viața de dinainte. De data aceasta, el apare singur pe rețelele de socializare, fără Cristina, de care s-a despărțit după o nouă tentativă eșuată de a forma un cuplu.

Telenovela anoroasă dintre Andrei Rotaru și Cristina s-a încheiat definitiv. Cei doi au fost căsătoriți timp de 10 ani, însă mariajul lor s-a destrămat după participarea lor la Insula iubirii, sezonul 8. Cei doi au picat testul fidelității de la Antena 1, însă, după terminarea filmărilor, au decis să își mai acorde o șansă.

Au trecut doi ani de atunci, iar acum povestea lor de dragoste s-a încheiat brusc. Separarea a avut loc într-un mod atipic, după ce Andrei a dispărut efectiv de acasă. Cristina a alertat autoritățile și a anunțat dispariția pe rețelele de socializare, iar acesta a fost găsit ulterior teafăr și nevătămat, explicând plecare drep „o pauză de la viață” – vezi AICI.

Andrei Rotaru și-a îngrijorat comunitate de pe TikTok

După câteva zile de dispariție, Andrei Rotaru a revenit pe social media. Primul filmuleț încărcat pe TikTok a stârnit un val de reacții din partea prietenilor virtuali. Mulți urmăritori s-au declarat îngrijorați, după ce au observat un comportamt ciudat.

În imagini, Andrei face câteva mișcări de box, însă comportamentul său a fost perceput diferit de o parte dintre utilizatori. Un comentariu a atras atenția, în care un utilizator i-a scris: „Nu pari ok”. Andrei a răspuns scurt: ”Așa pare, e de la tratament”.

După acest videoclip, Andrei a continuat să își țină fanii în suspans cu postări amuzante din noua sa locuință. Cea mai recentă postare a fost publicată în urmă cu doar câteva ore, când nu știa cum să facă față tentațiilor culinare de la miezul nopții.

Fostul concreunt de la Insula iubirii a găsit o metodă ingenioasă și și-a improvizat „o mască pentru burtă”. Acesta a folosit o strecurătoare pe care și-a pus-o pe post de mască, pentru a nu mai putea mânca. Mai în glumă, mai în serios, Andrei s-a filmat în timp ce testa trucul și i-a îndemnat pe privitori să folosească noua sa descoperire.

„Nu știu ce faceți voi la ora asta, dar eu încerc să mai ronțăi ceva. M-am gândit să-mi fac o mască pentru a nu mai mânca nimic la ora asta. Doar lucruri rase merg.. ciocolata merge, dar banana nu merge. Iese ca mâncarea de bebeluși. Recomand o această mască celor care vor să arate bine la vară și celor care vor să facă dietă. Folosiți această mască, o găsiți la piață și puteți să o folosiți și ca fes”, a spus Andrei Rotaru pe TikTok.

