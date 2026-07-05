Cât a plătit un român pentru un platou cu 24 de mici, într-un local din centrul Timișoarei

Un bon fiscal emis de un celebru local din centrul Timișoarei a stârnit numeroase reacții după ce a fost publicat în mediul online. Motivul? Suma achitată pentru un platou generos cu mici și câteva produse alăturate, care a ajuns la un total de 375 de lei.

Nota de plată a inclus șase porții de mici, fiecare la prețul de 38 de lei. În total, pentru cele șase porții, adică 24 de mici, clientul a achitat 228 de lei.

Pe lângă platoul principal, comanda a mai cuprins și o porție de cartofi prăjiți, în valoare de 14 lei, o sticlă de Pepsi Cola 250 ml, tot 14 lei, precum și două porții de limonadă simplă, la 17 lei fiecare, ceea ce înseamnă încă 34 de lei.

De pe bon nu lipsesc nici băuturile destinate mesei. Clientul a comandat o sticlă de apă minerală carbogazoasă Aqua Carpatica de 750 ml, pentru care a plătit 19 lei. Totodată, a comandat și patru porții de bere, fiecare la 16 lei, în valoare totală de 64 de lei. La final a fost taxat și ambalajul, în valoare de 2 lei.

Clientul a achitat o sumă considerabilă

Toate aceste produse au dus nota de plată la 375 de lei, sumă achitată integral în numerar. Bonul arată că restul oferit a fost 0 lei, semn că valoarea achitată a coincis perfect cu totalul de plată.

Bonul fiscal evidențiază și valoarea TVA-ului inclus în prețuri. Pentru produsele taxate cu TVA de 21%, valoarea taxei a fost de 19,79 lei. În același timp, pentru cele încadrate la TVA de 11% s-au colectat 25,86 lei. Astfel, TVA-ul total înscris pe bon este de 45,65 lei.

Deși suma de 375 de lei poate părea ridicată la prima vedere, bonul arată că aceasta nu reprezintă doar costul celor 24 de mici, ci și al băuturilor, garniturii și ambalajului. Totuși, prețul de 38 de lei pentru o porție de patru mici cu pâine și muștar a atras atenția internauților și a alimentat discuțiile despre costurile tot mai mari din restaurante, mai ales în zonele centrale ale marilor orașe.

CITEȘTE ȘI: Un tânăr a plătit doar 3 dolari pentru o jachetă veche. Obiectul s-a dovedit a fi o comoară din istoria NBA

Aflată în Mamaia, o turistă a comandat o ciorbă de văcuță și o pastramă de oaie cu mămăliguță și iahnie de fasole. Cât a plătit la final, pentru tot