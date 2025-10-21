Acasă » Știri » Decizia luată de Simona Gherghe, după 24 de ani de televiziune. Soțul prezentatoarei de la Antena 1 a fost de acord!

Decizia luată de Simona Gherghe, după 24 de ani de televiziune. Soțul prezentatoarei de la Antena 1 a fost de acord!

De: Andreea Stăncescu 21/10/2025 | 18:43
Decizia luată de Simona Gherghe, după 24 de ani de televiziune. Soțul prezentatoarei de la Antena 1 a fost de acord!
Simona Gherghe, decizie importantă / Social media: Facebook
Simona Gherghe, una dintre cele mai îndrăgițe prezențe din televiziunea românească, a explicat cum gestionează cariera și viața de familie, într-un mediu foarte provocator.  Prezentatoarea alături de soțul ei, Răzvan Săndulescu, au luat o decizie importantă în ceea ce îi privește pe cei doi copii, Ana și Vlad. 

Simona Gherghe și soțul ei, Răzvan Săndulescu, formează un cuplu discret în showbizul românesc, iar atunci când vine vorba despre familie, cei doi pun pe primul loc protejarea copiilor lor, Ana și Vlad. Deși este o figură publică de ani buni, prezentatoarea TV a ales să-și țină viața personală departe de ochii lumii și, mai ales, să nu-și expună copiii prea des pe rețelele de socializare.

Vedeta consideră că fiecare copil are dreptul la o copilărie normală, fără presiunea atenției publice, motiv pentru care preferă să păstreze discreția. Cu toate că a mai publicat fotografii din vacanțe sau de la evenimente importante, cei doi copii nu sunt expuși des pe rețelele de socializare ale părinților.

„Când vine vorba de expunerea copiilor, aceasta este o decizie pe care am luat-o împreună cu Răzvan, soțul meu, și încă ne ținem de ea. Copiii nu au ce să caute pe social media. Când va fi dorința lor să apară, mai discutăm”, a declarat Simona Gherghe la Viva.ro.

Simona Gherghe, decizie importantă pentru copiii ei / Sursa foto: Facebook

Simona Gherghe reușește să-și facă timp pentru familie

Simona Gherghe mărturisește că după aproape un sfert de secol petrecut în fața camerelor, a învățat să-și protejeze energia și să-și prioritizeze sănătatea mintală. Ea că preferă liniștea și apropierea de familie în locul evenimentelor mondene. Într-o lume în care expunerea publică pare o regulă, ea alege să rămână rezervată și să se înconjoare doar de oameni care contează cu adevărat.

„Iubesc televiziunea, fac asta de aproape 24 de ani. Dar, totuși, e un job (zâmbește), avem cu toții zile mai bune, zile mai proaste. Încerc să mă ajut prin sport, e important să dorm bine noaptea, să îi știu bine pe toți ai mei, să găsesc timp pentru mici plăceri. Asta mă ajută. (…) Cred că ține de firea mea. Așa sunt și în viața mea de zi cu zi. Am puțini oameni alături, chiar de foarte mulți ani. Eu mă încarc printre cei dragi mie, nu mă simt confortabil în locuri mondene”, a mai spus prezentatoarea TV.

×