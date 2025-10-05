Acasă » Știri » Bucurie mare la Mireasa! Concurentul din sezonul 6 al emisiunii de la Antena 1 a devenit tătic pentru a doua oară

Bucurie mare la Mireasa! Concurentul din sezonul 6 al emisiunii de la Antena 1 a devenit tătic pentru a doua oară

De: Alina Drăgan 05/10/2025 | 13:27
Bucurie mare la Mireasa! Concurentul din sezonul 6 al emisiunii de la Antena 1 a devenit tătic pentru a doua oară
Bucurie mare în familia unui fost concurent „Mireasă pentru fiul meu”. Radu Gorgan, concurent în sezonul 6 al emisiunii, a devenit tătic pentru a doua oară. Partenera lui a adus pe lumea o fetiță perfect sănătoasă. Radu Gorgan a făcut primele declarații după nașterea fiicei sale și a dezvăluit numele pe care l-a ales pentru micuță. Cum s-a schimbat viața acestuia după participarea la emisiunea de la Antena 1?

Radu Gorgan a devenit cunoscut publicului larg după participarea la MPFM. Acesta a pășit în show-ul matrimonial convins că își va găsi aleasa, doar că ea s-a arătat ceva mai târziu. La scurt timp după ce a părăsit emisiunea, în viața lui a apărut Alexandra, alături de care și-a întemeiat o familie frumoasă, care s-a mărit recent.

Radu Gorgan, tătic pentru a doua oară

Radu Gorgan și Alexandra au făcut nunta în anul 2020, iar de atunci formează o familie fericită. Cei doi au doi copii, pe Eric, în vârstă de 14 ani – fiul Alexandrei dintr-o relație anterioară, și pe Raul, în vârstă de 5 ani. Ei bine, acum acestora li s-a alăturat un nou membru.

În urmă cu doar câteva zile, Radu Gorgan a devenit tătic pentru a doua oară. Partenera sa a adus pe lume o fetiță, care a primit nota zece din partea medicilor. Micuța poartă numele Celine și se bucură acum de toată atenția părinților.

„Familia mea este formată din soția mea, Alexandra, băiatul cel mare, Eric, de 14 ani, Raul, mezinul, care urmează să împlinească 5 ani pe 11 noiembrie, iar în urmă cu doar câteva zile s-a născut și fetița noastră, Celine. Ea a venit pe lume pe 29 septembrie. Suntem o familie numeroasă.

Nu a trecut foarte mult timp de la nașterea lui Raul și, să zic așa, avem experiență. Doar că acum o luăm de la capăt cu scutece, nopți lungi și toate cele, dar este un sentiment foarte frumos. Prin copiii noștri trăim și ei ne fac viața mai frumoasă. Nici nu observăm cât de repede trece timpul și cum cresc sub ochii noștri”, a declarat fostul concurent MPFM, potrivit spynews.ro.

Radu Gorgan, tătic pentru a doua oară /Foto: Instagram

Radu Gorgan și-a deschis propria afacere

Dacă în plan sentimental lucrurile merg foarte bine pentru fostul concurent MPFM, situația este aceeași și în planul profesional. De când a participat la show-ul matrimonial, viața lui Radu s-a schimbat destul de mult. Acum are propria afacere și se bucură de succes.

Mai exact, după ce a lucrat mai mulți ani ca frizer, acum Radu Gorgan și-a deschis propriul barbershop. Afacerea merge foarte bine, iar partenera îi este alături și în acest capitol. Ea este cosmetician specializat în gene și sprâncene și lucrează alături de soțul său.

„Din luna mai a acestui an am propriul meu barbershop, unde lucrez pentru mine și am mai mult timp pentru familia mea, mult mai mult decât înainte, atunci când eram angajat. Soția mea este cosmetician specializat pe gene și sprâncene și lucrează împreună cu mine la salonul nostru”, a mai declarat Radu Gorgan.

Foto: Instagram

